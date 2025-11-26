Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport
بعد أنباء "لن نلعب في وجود بييلسا".. حقيقة تمرد فالفيردي ونونيز داخل منتخب أوروجواي!

على صفيح ساخن، يعيش منتخب أوروجواي ساعات حاسمة بعد السقوط المدوي بخماسية أمام أمريكا وديًا.

فبينما حاصرت الشائعات المدرب مارسيلو بييلسا وتحدثت عن "تمرد" محتمل لنجوم بحجم فيدي فالفيردي وداروين نونيز، سارع الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم لنفي وجود أي انشقاق، رافعًا شعار "لا للإقالات".

ورغم تأكيد استمرار المشروع المونديالي، لا يزال التوتر يهيمن على المشهد بانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة.

  • الاتحاد الأوروجوياني يجدد الثقة في بييلسا رغم "عاصفة تامبا"

    يعيش الشارع الرياضي في أوروجواي حالة من الغليان الإعلامي غير المسبوق عقب الهزيمة الثقيلة بنتيجة 1-5 أمام تشكيلة من البدلاء للمنتخب الأمريكي في مدينة تامبا، وهو الأمر الذي وضع المدرب المخضرم مارسيلو بييلسا في مرمى نيران الانتقادات الحادة.

    جاءت خماسية أمريكا عن طريق سيباستيان برهالتر وأليكس فريمان (هدفين) ودييجو لونا وتانر تيسمان في الدقائق 17 و20 و31 و42 و68، بينما أحرز منتخب أوروجواي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 45+1، علمًا بأن رودريجو بيتانكور تعرض للطرد في الدقيقة 64 ما عقّد مهمة "السيليستي" في العودة.

    رغم هذه الأجواء المشحونة والضغوط الجماهيرية، اتخذ الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم (AUF) موقفاً حازماً وداعماً لاستمرار "إل لوكو" في منصبه، قاطعاً الطريق أمام شائعات الإقالة.

    وقد عبر إجناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد، عن هذا التوجه في تصريحات صحفية واضحة، مؤكداً أنه لا توجد أي نية للتخلي عن المدرب الأرجنتيني، حيث صرح قائلاً: "لا أحد يطلب رؤوساً أو إقالات".

    وأشار ألونسو إلى أن الاتحاد أجرى تقييمات شاملة وعقد اجتماعات مكثفة مع خورخي جيوردانو، مدير المنتخبات الوطنية، لمناقشة تداعيات الهزيمة منذ اليوم الأول.

    وأكد الرئيس أن الجميع داخل المنظومة، بداية من الجهاز الفني وصولاً إلى اللاعبين، يقفون على أرض صلبة وينظرون للأمور بنظرة بناءة، مشدداً على أن الالتزام تجاه مشروع كأس العالم لا يتزعزع، وأن الحديث عن "القفز من القارب" عارٍ تماماً من الصحة، مما يعكس رغبة إدارية قوية في الحفاظ على الاستقرار الفني رغم قسوة النتيجة الأخيرة.

    نفي شائعات "تمرد النجوم"

    على صعيد العلاقات الداخلية، طفت على السطح شائعات مقلقة تداولتها الأوساط في مونتيفيديو تتحدث عن وجود شرخ عميق بين المدرب والركائز الأساسية للفريق، وتحديداً المهاجم داروين نونيز ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، ووصلت التكهنات إلى حد الزعم بقرارهما عدم اللعب مجدداً بقميص "السيليستي" تحت قيادة بييلسا.

    إلا أن الاتحاد الأوروجوياني سارع لنفي هذه الروايات بشكل قاطع، وهو ما أكده أيضاً كارلوس مانتا عضو المجلس التنفيذي للاتحاد، في تصريحات إذاعية، موضحا أنه لم يعرب أي لاعب عن رفضه القدوم للمنتخب في وجود بييلسا.

  • اجتماعات حاسمة لرسم خارطة الطريق

    ولتأكيد استمرار المشروع، يشهد الأسبوع الحالي حراكاً إدارياً مكثفاً، حيث يُعقد يوم الأربعاء اجتماع للمجلس التنفيذي لتحليل التقرير الفني الذي أعده جيوردانو، يليه اجتماع مرتقب مع بييلسا نفسه بين يومي الخميس والجمعة.

    من جانبه، بدا بييلسا واثقاً في مؤتمره الصحفي الأخير، حيث أكد أن المشروع مستمر كما هو حتى المونديال، مشيراً إلى أن فكرة الاستقالة لم تراوده في هذا التوقيت الصعب.

    وتؤكد هذه التحركات والتصريحات أن خيار رحيل المدرب غير مطروح على طاولة الاتحاد، وأن السيناريو الوحيد لفسخ التعاقد هو أن يقرر المدرب الأرجنتيني المغادرة بمحض إرادته، وهو ما استبعده بييلسا في حديثه الأخير الذي شدد فيه على استكمال المهمة.

  • Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    هواجس الماضي وترقب فترة التوقف الدولي في مارس

    رغم التطمينات الإدارية وتصريحات بيلسا بالبقاء، تظل هناك حالة من الترقب الحذر تسيطر على المشهد، مستمدة من التاريخ المتقلب للمدرب الأرجنتيني المعروف بقراراته المفاجئة.

    فذاكرة الجماهير لا تزال تحتفظ بسيناريوهات سابقة لانسحابات بييلسا غير المتوقعة، مثل استقالته الصادمة من تدريب منتخب الأرجنتين في عام 2004 بعد وقت قصير من تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا، وكذلك رحيله الدرامي عن أولمبيك مارسيليا الفرنسي في أغسطس 2015 عقب خسارة المباراة الافتتاحية للموسم، حيث أعلن استقالته في المؤتمر الصحفي مباشرة بعد اللقاء.

    هذه السوابق تجعل الباب موارباً أمام كافة الاحتمالات رغم الاستقرار الظاهري الحالي.

    ومن الناحية العملية، ستدخل أوروجواي في فترة سبات كروي طويلة نسبياً، حيث لن يخوض المنتخب أي مباريات رسمية أو ودية حتى موعد التوقف الدولي القادم في شهر مارس المقبل، والذي سيعقبه مباريات تحضيرية تسبق انطلاق كأس العالم 2026.

    هذه الفترة الطويلة قد تكون سلاحاً ذو حدين؛ فإما أن تمنح بييلسا والاتحاد فرصة لإعادة ترتيب الأوراق بهدوء بعيداً عن ضغط المباريات، أو تترك المجال مفتوحاً للمزيد من التكهنات إذا ما قرر "المجنون" مراجعة حساباته الشخصية بعيداً عن رغبة الاتحاد المتمسكة به.