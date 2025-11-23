Getty Images Sport
بعد الإعلان عن حكم مواجهة تشيلسي.. برشلونة يخشى تكرار "ذكرى ميلانو المريرة"!
من هو حكم قمة تشيلسي وبرشلونة؟
أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدارة القمة المرتقبة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش، وهو تعيين يثير مشاعر متناقضة للغاية لدى الجماهير الكتالونية. فبالرغم من أن فينشيتش كان شاهداً على الانتصار العريض لبرشلونة على بايرن ميونخ (4-1) في الموسم الماضي، والذي اعتُبر نقطة تحول في مسيرة الفريق تحت قيادة هانز فليك، إلا أن اسمه لا يزال مرتبطاً بذكرى "سوداء" في عقول البلوجرانا تعود لموسم 2022-2023. يستحضر الكتلان سيناريو مباراة إنتر في "جوزيبي مياتزا" يوم 10 أكتوبر 2022، حين تعرض الفريق لخسارة (0-1) ترافقت مع قرارات تحكيمية جدلية ساهمت في إقصائهم من دور المجموعات آنذاك.
أبرز تلك القرارات كان تجاهل فينشيتش احتساب ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 92 بعد لمسة يد صريحة من المدافع دينزل دومفريس، بالإضافة إلى إلغاء هدف لبيدري وعدم طرد هاكان تشالهان أوغلو بعد تدخل عنيف على بوسكيتس، وسط صمت غريب من تقنية الفيديو.
على الجانب الآخر، يمثل تعيين سلافكو فينشيتش، البالغ من العمر 45 عاماً، فأل خير لجماهير تشيلسي قبل استضافة برشلونة في معقلهم "ستامفورد بريدج".
يمتلك الحكم السلوفيني سجلاً مثالياً مع "البلوز"، حيث انتهت المباريات الثلاث السابقة التي أدارها للفريق اللندني بانتصارات، كان أبرزها الفوز على بورتو (2-0) في ربع نهائي نسخة 2020-2021 التي توج بها تشيلسي لاحقاً، بالإضافة إلى فوزه العريض على بنفيكا (4-1) في كأس العالم للأندية. ويُعد فينشيتش من حكام النخبة في أوروبا حالياً، حيث يدير مباراته الثالثة في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما أشرف على مباريات لقطبي مدريد (فوز الريال على يوفنتوس وأتلتيكو على فرانكفورت). وسيعاونه طاقم سلوفيني مكون من توماس كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، بينما يتواجد الألماني كريستيان دينجرت في غرفة الفيديو (VAR).
موقف تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
تكتسب هذه المباراة أهمية قصوى للفريقين اللذين يتساويان في الرصيد (7 نقاط لكل منهما في المركزين 11 و12) بعد مرور 4 جولات، حيث يسعى كلاهما لفض الشراكة وضمان مقعد في ثمن النهائي ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب العام بدلًا من خوض الملحق (أصحاب المراكز من 9 وحتى 24).
يعول تشيلسي على عاملي الأرض و"تميمة" فينشيتش لتعويض تعادله الأخير مع كاراباج، بينما يحاول برشلونة تجاوز كبوة كلوب بروج والعودة بانتصار ثمين من لندن.
ماذا بعد لبرشلونة وتشيلسي؟
ينتظر "البلوز" جدول مباريات ناري ومزدحم قد يحدد مسار موسمهم بشكل نهائي، حيث يدخل الفريق فوراً في أسبوع "كسر العظم" بمواجهة قمة أوروبية مصيرية ضد برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، تليها مباشرة قمة محلية لا تقبل القسمة في ديربي لندن ضد المتصدر آرسنال يوم الأحد 30 نوفمبر.
ولن يجد رجال المدرب إنزو ماريسكا وقتا للالتقاط الأنفاس، إذ سيخوضون ماراثوناً شتوياً مرهقاً في شهر ديسمبر يتضمن 8 مباريات في 3 مسابقات مختلفة، تشمل صراعاً في الدوري، ومواجهة حاسمة في الأبطال ضد أتالانتا، وفرصة للعبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة عبر بوابة كارديف سيتي.
ولا تتوقف الصعوبات عند نهاية العام، بل يفتتح تشيلسي عام 2026 باختبار من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في الرابع من يناير، وصولاً إلى ختام مرحلة المجموعات الأوروبية بمواجهة معقدة ضد نابولي في نهاية الشهر، ما يتطلب تدويرًا ذكيًا للاعبين للصمود في كل الجبهات.
في المقابل، يدخل العملاق الكتالوني في نفق من المباريات الحاسمة التي قد ترسم ملامح موسمه، حيث يستهل أسبوعاً "نارياً" بقمة أوروبية شرسة في لندن ضد تشيلسي يوم الثلاثاء، قبل أن يعود سريعاً لمعركة محلية لا تقل ضراوة باستقبال أتلتيكو مدريد في "قمة الجولة" يوم 2 ديسمبر، يتخللهما لقاء ألافيس. ولن تكون مهمة كتيبة هانز فليك سهلة في شهر ديسمبر، إذ تنتظرهم رحلات محفوفة بالمخاطر لمواجهة ريال بيتيس وفياريال، بالتزامن مع استضافة آينتراخت فرانكفورت لحسم الحسابات الأوروبية. ومع مطلع العام الجديد 2026، ترتفع حدة التحدي بـ "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول، قبل السفر لخوض معركة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو، ليختتم البارسا شهره الشاق بمحاولة تأمين عبوره الأوروبي أمام سلافيا براج وكوبنهاغن، ما يفرض على فليك ضرورة المداورة الذكية لتفادي الإرهاق في هذا الماراثون الثلاثي.
