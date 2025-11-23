بعد الإعلان عن حكم مواجهة تشيلسي.. برشلونة يخشى تكرار "ذكرى ميلانو المريرة"!

ينتظر "البلوز" جدول مباريات ناري ومزدحم قد يحدد مسار موسمهم بشكل نهائي، حيث يدخل الفريق فوراً في أسبوع "كسر العظم" بمواجهة قمة أوروبية مصيرية ضد برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، تليها مباشرة قمة محلية لا تقبل القسمة في ديربي لندن ضد المتصدر آرسنال يوم الأحد 30 نوفمبر.

ولن يجد رجال المدرب إنزو ماريسكا وقتا للالتقاط الأنفاس، إذ سيخوضون ماراثوناً شتوياً مرهقاً في شهر ديسمبر يتضمن 8 مباريات في 3 مسابقات مختلفة، تشمل صراعاً في الدوري، ومواجهة حاسمة في الأبطال ضد أتالانتا، وفرصة للعبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة عبر بوابة كارديف سيتي.

ولا تتوقف الصعوبات عند نهاية العام، بل يفتتح تشيلسي عام 2026 باختبار من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في الرابع من يناير، وصولاً إلى ختام مرحلة المجموعات الأوروبية بمواجهة معقدة ضد نابولي في نهاية الشهر، ما يتطلب تدويرًا ذكيًا للاعبين للصمود في كل الجبهات.

في المقابل، يدخل العملاق الكتالوني في نفق من المباريات الحاسمة التي قد ترسم ملامح موسمه، حيث يستهل أسبوعاً "نارياً" بقمة أوروبية شرسة في لندن ضد تشيلسي يوم الثلاثاء، قبل أن يعود سريعاً لمعركة محلية لا تقل ضراوة باستقبال أتلتيكو مدريد في "قمة الجولة" يوم 2 ديسمبر، يتخللهما لقاء ألافيس. ولن تكون مهمة كتيبة هانز فليك سهلة في شهر ديسمبر، إذ تنتظرهم رحلات محفوفة بالمخاطر لمواجهة ريال بيتيس وفياريال، بالتزامن مع استضافة آينتراخت فرانكفورت لحسم الحسابات الأوروبية. ومع مطلع العام الجديد 2026، ترتفع حدة التحدي بـ "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول، قبل السفر لخوض معركة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو، ليختتم البارسا شهره الشاق بمحاولة تأمين عبوره الأوروبي أمام سلافيا براج وكوبنهاغن، ما يفرض على فليك ضرورة المداورة الذكية لتفادي الإرهاق في هذا الماراثون الثلاثي.