بسبب مشكلة في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لجراحة طارئة!

شهدت حياة روبرتو كارلوس، أزمة شخصية مؤخرًا تمثلت في انفصاله عن زوجته ماريانا لوكون بعد زواج دام لأكثر من 15 عامًا، حيث بدأت علاقتهما في عام 2009. وقد فجّر برنامج "فييستا" عبر قناة "Telecinco" مفاجأة حول تبعات هذا الانفصال، زاعمًا أن النجم البرازيلي اضطر للإقامة مؤقتًا في المدينة الرياضية "فالديبيباس" التابعة لريال مدريد مطلع 2025، نظرًا لبقاء زوجته في المنزل الرئيسي وإقامة عائلتها في عقار آخر يملكه. إلا أن كارلوس، الذي يشغل منصب سفير النادي الملكي حاليًا، سارع بنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً من خلال بيان رسمي نشره عبر صحيفة "آس" وحساباته الشخصية، واصفًا تلك الأنباء بـ "القصص الكاذبة والضارة" التي تهدف لإثارة الجدل.

وأكد في بيانه أنه يقيم في مسكن خاص محاطًا بدعم عائلته، مشيرًا إلى أن فريقه القانوني بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات التي انتهكت خصوصيته في هذا التوقيت الحساس.

ويتولى أسطورة كرة القدم البرازيلية دوراً محورياً كسفير عالمي لنادي ريال مدريد، حيث يعمل كواجهة دبلوماسية للنادي في المحافل الدولية والفعاليات الرسمية مثل لقاءات روابط المشجعين حول العالم.

ولا يقتصر دوره على التمثيل الشرفي فحسب، بل يمتد ليشمل مهام فنية وإعلامية؛ إذ يعمل كموجه للاعبي الفئات السنية في أكاديمية النادي وممثلاً له في "دوري أبطال أوروبا للشباب"، بالإضافة إلى ظهوره كمحلل فني دائم عبر قناة النادي الرسمية.

كما ينشط كارلوس بشكل مكثف في دعم مشاريع "مؤسسة ريال مدريد" الخيرية، حيث يشرف على افتتاح العيادات الرياضية والبرامج التعليمية في مختلف القارات، ناقلاً قيم "الميرينغي" للأجيال الجديدة.