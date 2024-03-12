برشلونة ضد نابولي | احذروا الكابوس "المنتظر".. حسنة وحيدة انتشلت البارسا من "وحل" تشافي!

أين أنت يا تشافي أمام نابولي؟

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تمكن برشلونة من الانتصار على نابولي بنتيجة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك" بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بثنائية نظيفة مبكرة عن طريق فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو في الدقيقتين 15 و17، قبل أن يقلص نابولي النتيجة في الدقيقة 30 بواسطة أمير رحماني، فيما أطلق روبرت ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

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بهذه النتيجة، تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما خرج بالتعادل (1-1) من موقعة الذهاب في إيطاليا، قبل الفوز إيابًا..