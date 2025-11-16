"كان هناك خطر لرحيل يامال".. جوردي كرويف يكشف كواليس تجنب برشلونة السيناريو الكارثي!

اعتمد الكثير من عمل برشلونة المبكر مع يامال على الثقة، حيث احتاج عملاق الليجا لإقناع الشاب الموهوب بأنه في أفضل مكان لتطوره المستمر. ويشتهر نظام أكاديمية لا ماسيا بإنتاج لاعبين يصبحون نجوماً عالميين.

يسير يامال بقوة على هذا الدرب، حيث تُجرى مقارنات مع ليونيل ميسي منذ اكتشاف إمكاناته الواضحة لأول مرة.

وقد تحطمت الأرقام القياسية حول الدولي الإسباني، مع وعود بالمزيد في المستقبل. تحرك برشلونة ليضمن أنه سيكون الطرف المستفيد من قدراته الحالية ونموه المستقبلي.