بعد "مذبحة" الفار.. لابورتا يضبط طاقم تحكيم مواجهة سوسيداد يتبادل التهاني!

في ليلة عاند فيها الحظ كتيبة البلوجرانا بشكل غير مسبوق، تكبد برشلونة خسارة مؤلمة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-2 ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

تحولت المباراة إلى مهرجان للفرص الضائعة والأهداف الملغاة، حيث تدخلت تقنية "الفيديو" وراية التسلل لإلغاء ثلاثة أهداف لبرشلونة، بالإضافة لإلغاء ركلة جزاء في الوقت القاتل.

ورغم نجاح ماركوس راشفورد في معادلة تقدم أويارزابال برأسية في الدقيقة 70، لم تدم الفرحة سوى دقيقة واحدة قبل أن يقتنص جونزالو جيديش هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وقف القائم والعارضة وتألق الحارس ريميرو سداً منيعاً أمام طوفان هجمات البارسا، ليفشل الفريق في استغلال النقص العددي للخصم بعد طرد سولير.

هذه الهزيمة جمدت رصيد المتصدر عند 49 نقطة، ليشعل ريال مدريد المنافسة بتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، ما يجعل صراع الليجا على صفيح ساخن.