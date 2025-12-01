برشلونة تحرك لخطفه.. من هو حمزة عبد الكريم موهبة الأهلي المصري؟

كشفت مصادر صحفية موثوقة، وعلى رأسها الإعلامي المغربي أشرف بن عياد، أن اهتمام نادي برشلونة بالموهبة المصرية لم يعد مجرد تكهنات، بل تحول إلى خطوات عملية جادة.

وحسب الصحفي المصري محمود شوقي فقد تلقت إدارة النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية عرضاً من العملاق الإسباني يطلب فيه الحصول على خدمات حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ينص العرض المقدم على ضم اللاعب لنظام الإعارة للانضمام إلى صفوف الفريق الثاني "برشلونة ب"، مع إدراج بند يتيح للنادي الكتالوني خيار الشراء النهائي في حال إثبات اللاعب جدارته.

ويأتي هذا التحرك بعد أن وضع كشافو "البلوجرانا" اللاعب تحت المجهر لفترة ليست بالقصيرة، حيث نال إعجابهم بفضل قدراته الهجومية المميزة، ما دفع إدارة برشلونة لاتخاذ خطوة استباقية لضمان ضم هذه الموهبة التي يتوقع لها مستقبل واعد في الملاعب الأوروبية.