برشلونة تحرك لخطفه.. من هو حمزة عبد الكريم موهبة الأهلي المصري؟
تفاصيل العرض الكتالوني والتحرك الرسمي
كشفت مصادر صحفية موثوقة، وعلى رأسها الإعلامي المغربي أشرف بن عياد، أن اهتمام نادي برشلونة بالموهبة المصرية لم يعد مجرد تكهنات، بل تحول إلى خطوات عملية جادة.
وحسب الصحفي المصري محمود شوقي فقد تلقت إدارة النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية عرضاً من العملاق الإسباني يطلب فيه الحصول على خدمات حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ينص العرض المقدم على ضم اللاعب لنظام الإعارة للانضمام إلى صفوف الفريق الثاني "برشلونة ب"، مع إدراج بند يتيح للنادي الكتالوني خيار الشراء النهائي في حال إثبات اللاعب جدارته.
ويأتي هذا التحرك بعد أن وضع كشافو "البلوجرانا" اللاعب تحت المجهر لفترة ليست بالقصيرة، حيث نال إعجابهم بفضل قدراته الهجومية المميزة، ما دفع إدارة برشلونة لاتخاذ خطوة استباقية لضمان ضم هذه الموهبة التي يتوقع لها مستقبل واعد في الملاعب الأوروبية.
مسيرة "حمزة" الصاروخية وتوهجه الدولي
يتمتع حمزة عبد الكريم، المولود في الأول من يناير 2008، بسجل حافل رغم صغر سنه، حيث يُصنف كواحد من أبرز الجواهر في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي انضم إليه في عام 2020، إذ يُعد مشروع مهاجم من الطراز الرفيع، حيث يتميز بفاعلية مذهلة وإنهاء حاسم داخل الصندوق.
المهاجم الشاب لفت الأنظار بشدة خلال مشاركاته مع منتخب مصر للناشئين (تحت 17 عاماً)، حيث خاض 19 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة، وكان أبرزها تتويجه بجائزة "رجل المباراة" أمام فنزويلا في كأس العالم للناشئين.
هذا التوهج الدولي عجل بتصعيده للفريق الأول للأهلي في عام 2025، ليسجل ظهوره القاري الأول التاريخي في دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي انتهت بفوز كاسح للأهلي (4-1).
ويمتلك اللاعب طموحاً كبيراً للاحتراف، حيث سبق له التوقيع مع شركة تسويق عالمية، وكان قريباً من قضاء فترة معايشة مع بايرن ميونخ الألماني، إلا أن التزاماته مع الأهلي مطلع الموسم حالت دون إتمام السفر، ليظل محط أنظار كشافة أوروبا.
موقف الأهلي والمنافسة الأوروبية المشتعلة
تعكف إدارة النادي الأهلي حالياً على دراسة العرض الكتالوني من كافة جوانبه الفنية والمالية بتأني شديد قبل اتخاذ القرار النهائي. وتشير الكواليس من داخل القلعة الحمراء إلى وجود نقاشات مستمرة؛ حيث يتم تقييم مدى تأثير رحيل اللاعب على الخيارات الفنية للفريق الأول في الموسم الحالي، وفي المقابل، تدرس الإدارة الفوائد المالية والاستثمارية من الصفقة، مع الحرص على وضع بنود تضمن حقوق النادي مستقبلاً مثل نسبة من إعادة البيع.
ولا يعد برشلونة النادي الوحيد المهتم بضم "عبد الكريم"، إذ دخل اللاعب دائرة اهتمامات أندية أوروبية عريقة أخرى مثل سبورتنج لشبونة البرتغالي، وفينورد الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي.
ومن المتوقع أن تحسم إدارة الأهلي موقفها خلال الأيام القليلة المقبلة، في قرار قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع مع برشلونة، ويمنح الكرة المصرية سفيراً جديداً في أحد أكبر أندية العالم، وهو الحلم الذي يترقبه اللاعب بشغف كبير.
خطوة كتالونية لحل أزمة مزمنة
يُمثل تحرك برشلونة نحو استقطاب المواهب الشابة في خط الهجوم، مثل المصري حمزة عبد الكريم، انقلاباً جذرياً في سياسة النادي التي اعتمدت لسنوات على "الحلول المؤقتة" باهظة الثمن.
فبينما يعاني الفريق من أزمة واضحة في مركز رأس الحربة الصريح، لجأت الإدارة سابقاً لنجوم مخضرمين أمثال أوباميانج وليفاندوفسكي لتقديم نتائج فورية، ولا تزال الشائعات تربط النادي بأسماء ثقيلة مثل هاري كين؛ إلا أن هذا النهج لم يمنع النادي الكتالوني من البحث عن خيارات أخرى لتأمين المستقبل.
