"يجب الرد في الملعب".. أول تعليق رسمي من برشلونة على اتهامات بيريز بشأن نيجريرا!
ماذا قال بيريز عن "قضية نيجريرا"؟
استغل فلورنتينو بيريز منبر الجمعية العمومية لشن هجوم غير مسبوق على الغريم التقليدي برشلونة، معيداً إحياء الدراما المحيطة بقضية "نيجريرا" بتصريحات نارية شككت في نزاهة "أفضل حقبة رياضية" للنادي الكتالوني.
وأكد بيريز في خطابه أمام الأعضاء أن ما حدث بين عامي 2001 و2018 "ليس أمراً طبيعياً"، مشدداً بلهجة حادة على أن دفع ما يقارب 8.4 مليون يورو لشخص يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA) على مدار 17 عاماً لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، قائلاً: "مهما كان السبب، هذا ليس طبيعياً".
ولمح رئيس النادي الملكي بوضوح إلى وجود علاقة سببية مريبة بين هذه المدفوعات الضخمة وبين النجاحات الرياضية الكاسحة التي حققها البلوغرانا في تلك الفترة، واصفا التزامن بين تدفق الأموال وحصد الألقاب بالمصادفة التي تدعو للريبة، خاصة وأن إنريكيز نيغريرا كان يمتلك سلطة القرار في ترقية الحكام أو تخفيض درجاتهم، مما يضع علامات استفهام كبرى حول نزاهة المنافسة وعدالة التحكيم طوال تلك السنوات الطويلة.
مفارقة البطاقات الحمراء
لم يكتفِ بيريز بالتصريحات الإنشائية والاتهامات المرسلة، بل لجأ إلى لغة الأرقام والرسوم البيانية لتدعيم نظرية "المحاباة التحكيمية"، مستعرضاً إحصائيات صادمة حول الفوارق في البطاقات الحمراء. وأشار "القرش الأبيض" إلى وجود خلل إحصائي فاضح، موضحاً أن برشلونة تمتع برصيد إيجابي هائل في البطاقات الحمراء وصل إلى (+49) خلال فترة نفوذ نيجريرا، في حين كان رصيد ريال مدريد (-1) فقط، وهو تباين وصفه بغير المنطقي. ولإثبات وجهة نظره بأن هذا "الشذوذ الإحصائي" يقتصر على إسبانيا فقط، عقد بيريز مقارنة دقيقة مع المسابقات الأوروبية، حيث أظهرت البيانات أن الرصيد في أوروبا متطابق تقريباً (+12 لبرشلونة و+13 لمدريد)، وهي أرقام تتماشى مع المعدلات الطبيعية لأندية النخبة مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.
واستخدم بيريز هذه المفارقة الرقمية كدليل دامغ على أن "البيئة التحكيمية" في الليجا كانت موجهة لخدمة طرف واحد، تاركاً الحكم النهائي لأعضاء النادي والجمهور بقوله: "استنتجوا ما شئتم"، في إشارة واضحة إلى أن الأرقام تكشف عمق الأزمة التي عانى منها ريال مدريد محلياً مقارنة بوضعه الطبيعي أوروبياً.
وصرح قائلاً: "ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي مثل في المحاكمة. أربعة رؤساء حافظوا على مدفوعات بالملايين لمدة 17 عاماً لنائب رئيس الحكام".
كما تحدث عن موقف رئيس اللجنة الفنية للحكام: "طلب منا فران سوتو المضي قدماً ونسيان 'قضية نيجريرا'. من الذي سينسى ذلك؟ الحقيقة هي أنهم [الحكام المتورطون] لا يزالون هناك. إنه وضع يمنعهم من التصرف بحيادية".
أول رد رسمي من برشلونة على اتهامات رئيس ريال مدريد
سادت حالة من الغليان داخل الأوساط الكتالونية رداً على الهجوم "العدائي" الذي شنه فلورنتينو بيريز.
وتفسر إدارة لابورتا هذا التصعيد كمحاولة للضغط على الحكام الحاليين وصرف الأنظار عن النجاحات الرياضية لبرشلونة، علمًا بأن المنافسة في الدوري الإسباني هذا الموسم في قمة اشتعالها، حيث يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة.
وفي أول رد رسمي من النادي الكتالوني على هذا الأمر، قال نائب الرئيس رافا يوستي، الذي صرح عند سؤاله من قبل وسائل إعلام مختلفة عند مغادرة فندق إقامة الفريق في لندن (قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا): "علينا الرد اليوم في الملعب"، وأضاف أن "اليوم هو يوم للتفكير في المباراة".
وأشار الإداري في النادي الكتالوني بخصوص لقاء الليلة: "نحن نواجه صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو فريق يلعب بشكل جيد للغاية، لكن علينا أن نثبت أننا برشلونة".
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
تشتعل المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإسباني، وتسبب إهدار ريال مدريد النقاط مؤخرًا في تلاشي الفارق الكبير مع برشلونة في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة، علمًا بأن النادي الكتالوني حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات (خسارة الكلاسيكو فقط).
ويستريح رجال المدرب تشابي ألونسو من ضغط الدوري الإسباني مؤقتًا حيث تتجه الأنظار صوب مواجهة أولمبياكوس خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، بينما يخرج برشلونة في مهمة أكثر صعوبة عندما يحل ضيفًا على تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج".
بعدها يعود ريال مدريد وبرشلونة إلى المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإسباني، حيث يستضيف البارسا نظيره ديبورتيفوا ألافيس على ملعب "كامب نو"، يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن الجولة 14 من المسابقة، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على جيرونا في اليوم التالي.
