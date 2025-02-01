بايرن ميونخ وهولشتاين كيل | كان أسوأ لاعب وأصبح الأفضل.. 3 دقائق فقط تكفي الإعصار هاري كين!

النجم الإنجليزي بثوب جديد

قدم هاري كين أداء مميزًا في مواجهة بايرن ميونخ وهولشتاين كيل مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني.

وحقق البايرن فوزًا كبيرًا على ملعب أليانز أرينا برباعية "جمال موسيالا وهاري كين (هدفين) وسيرج جنابري في الدقائق 19 و45+2 و46 و54"، بينما رد الضيوف بـ3 أهداف عن طريق "فين بورات وستيفين سكرزيسكي في الدقائق 62 و30+1 و90+3.

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن ليفركوزن، الذي لم يخض مباراته في الجولة بعد، بينما يأتي كيل في المركز (17) قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

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ونستعرض فيما يلي تحليل أداء هاري كين في مواجهة البايرن وهولشتاين كيل بالبوندسليجا: