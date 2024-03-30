ماذا فعلت يا توخيل؟

سقط بايرن ميونخ في فخ الهزيمة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دروتموند بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، في قمة الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل ثنائية دورتموند كل من كريم أديمي وجوليان رايرسون فى الدقيقتين 10 و83.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن عند 60 نقطة، في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد دورتموند إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما بات الدوري شبه محسوم لصالح باير ليفركوزن، الذي يحتل الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن وصيفه مع تبقي 7 مباريات فقط على النهاية.