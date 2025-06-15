باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد | ثورة "الفلاحين".. إنريكي يسحق سيميوني بخطة معلنة!

في غياب ديمبلي..

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا غاليًا على حساب أتلتيكو مدريد، في مواجهة الفريقين الافتتاحية بكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم باريس بهدف أول عن طريق فابريان رويز في الدقيقة 19، قبل أن يعزز فيتينيا التقدم بهدف ثان في الدقيقة 45+1، ثم أحرز سيني مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 87، وسجل لي كينج إن الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

بهذه النتيجة، تصدر باريس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الأتلتي قاع الترتيب، قبل خوض مباراة بوتوفوجو وسياتل ساوندرز.