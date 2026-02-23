Goal.com
أحمد فرهود

قُبلة لاعب ضمك وحركة إيفان توني المشينة!.. نجم الأهلي يسخر من واقعة دوري روشن الغريبة والإيقاف في انتظاره

ماذا حدث في مباراة الأهلي ضد مستضيفه ضمك؟!..

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ضد مستضيفه ضمك؛ لقطة مثيرة للجدل، بين النجم الإنجليزي إيفان توني واللاعب المغربي جمال حركاس.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    تصرف "غريب" من لاعب ضمك مع إيفان توني

    وفي هذا السياق.. اندلعت مشادة بين إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ولاعب ضمك جمال حركاس؛ وذلك خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أُقيمت مساء يوم الإثنين.

    إلا أن ما لفت الأنظار حقًا؛ هو قيام حركاس ببعض التصرفات المثيرة للجدل، خلال مشادته مع توني.

    وتم تداول هذه اللقطة على نطاقٍ واسع للغاية؛ خاصة أن اللاعب المغربي، ظهر كما ولو كان يُريد "تقبيل" المهاجم الإنجليزي.

  • إيفان توني يرد بـ"سخرية" على تصرف لاعب ضمك

    ومن ناحيته.. علق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على تصرف المغربي جمال حركاس معه؛ وذلك خلال المباراة ضد نادي ضمك، المؤجلة من الجولة 10 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    توني سخر من حركاس؛ بالتعليق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه، من قبل".

  • إيفان توني مهدد بـ"الإيقاف" لعدة مباريات!

    لكن.. الموضوع لم ينتهِ عند حركة المغربي جمال حركاس، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم؛ فقد ركز المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني على لقطة أخرى قام بها الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي.

    القحطاني أوضح عبر برنامج "دورينا غير"، أن توني قام بحركة مشينة ضد حركاس؛ وذلك بالإشارة إلى "المنطقة الحساسة" في جسده.

    وأشار القحطاني إلى أن الحكم، كان يجب عليه أن يقوم بـ"طرد" حركاس وتوني؛ وذلك بسبب تصرفاتيهما المشينة، أثناء المشادة بينهما.

    وفجّر المستشار التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن الواقعة من الممكن أن يتم إحالتها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أنها ظهرت عبر الناقل الرسمي.

    وأعلن عبدالله القحطاني أن توني وحركاس؛ مهددان بالإيقاف 3 مباريات، حال وصلت الواقعة بالفعل إلى "الانضباط".

    مشوار إيفان توني مع النادي الأهلي منذ 2024

    النجم الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ قادمًا من صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي، صيف 2024.

    صفقة توني كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ42 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام للراقي.. لعب المهاجم الإنجليزي 78 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 61 هدفًا، وصانعًا 15 آخرين.

    وقاد توني فريقه الأهلاوي؛ للتتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 17 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 23 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

