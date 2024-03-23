من إهانة شمبانزي للاغتصاب والقتل .. البرازيل تترك رقص السامبا إلى المحاكم والسجون!

مصائب خارج الملعب لا تتوقف لنجوم السامبا

عندما رفع كافو كأس العالم في اليابان عام 2002، لم يكن يتخيل البرازيليون أن ستمر 22 عاماً بعدها لن تتزين الكأس الذهبية فيها بألوان الأخضر والأصفر مجدداً.

فاز البرازيل بعدها بذهبية الأولمبياد والكوبا أمريكا وكأس القارات، ولكن كل ذلك لا يعني شيئاً أمام رفع كأس العالم بالنسبة لهذه البلاد.

المصائب والمشاكل أصبحت هي العنوان الأبرز فيما يتعلق بنجوم البرازيل في السنوات الماضية التي تزامنت مع غياب الإنجازات "الكروية" للسامبا، اتهامات بالاغتصاب وقضاء فترات بالسجن أصبحت هي العناوين التي ترتبط بنجوم المنتخب الأبرز عالمياً.

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ويستعرض التقرير التالي أبرز تلك القضايا وأشهرها التي كان أبطالها نجوم منتخب البرازيل.