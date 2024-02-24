بعد إدانته رسمياً .. مسقط رأس داني ألفيش ينتقم من تمثاله!

غضب عارم تجاه النجم البرازيلي

اجتاح الغضب مدينة جوازيرو البرازيلية التي ينحدر منها النجم داني ألفيش عقب إدانته رسمياً من قبل القضاء الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأصدر القضاء حكمه بحبس اللاعب لأربعة أعوام ونصف، وتغريمه 150 ألف يورو كتعويض للضحية بعد إثبات التهم بحقه.

وصب سكان جوازيرو غضبهم على التمثال الخاص باللاعب في المدينة، والذي تم تأسيسه في 2020 للاحتفاء بإنجازات ومشوار الظهير الأيمن في ملاعب الكرة.

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وقام السكان بتغطية التمثال بالأكياس السوداء والشريط اللاصق لطمس معالمه، وطالب البعض بإزالته بعد إدانة اللاعب.

وقالت "آس" إن سكان المدينة تقدموا بطلب رسمي للبلدية من أجل إزالة التمثال في الأيام المقبلة.