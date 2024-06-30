إنجلترا وسلوفاكيا | بيلينجهام ينقذ رقبة ساوثجيت.. والحظ ابتسم لمن لا يستحق!

تأهل رغم الأداء السيئ..

حقق منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على حساب منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

تقدم منتخب سلوفاكيا، الذي قدم أداءً مذهلًا طوال شوطي المباراة بهدف مستحق في الدقيقة 25 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يتعادل جود بيلينجهام في الدقيقة 90+4.

اتجهت المباراة إلى الوقت الإضافي، ونجح هاري كين من إحراز هدف التقدم للأسود الثلاثة في الدقيقة الأولى من الشوط الثالث (91).

بهذه النتيجة، يضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع نظيره السويسري في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الأخير من اجتياز عقبة إيطاليا أمس السبت بثنائية نظيفة.