إنتر ويوفنتوس يستعدان لمعركة انتقال أليسون، حيث يرى عملاقا الدوري الإيطالي نجم ليفربول حلاً لمشاكل حراسة المرمى

يستعد العملاقان الإيطاليان لمواجهة حاسمة في فترة الانتقالات القادمة، حيث يضع كلاهما أولوية قصوى على التعاقد مع حارس مرمى من الطراز العالمي. بالنسبة لإنتر، فإن الدافع وراء هذا البحث واضح تمامًا. يقترب الحارس المخضرم يان سومر بسرعة من نهاية عقده الحالي ولن يعرض عليه النادي تجديدًا لتمديد إقامته.

على الرغم من الاستثمار الكبير في خوسيب مارتينيز، إلا أن الحارس الإسباني لم يقدم بعد الضمانات اللازمة ليرث القميص رقم واحد بشكل دائم. وبالتالي، فإن الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو مستعدان للموافقة على استثمار كبير. في الوقت نفسه، يواجه يوفنتوس نفس المشكلة في خط الدفاع. فقد تعرض كل من ميشيل دي جريجوريو وماتيا بيرين لانتقادات مؤخرًا، مما دفع المدير داميان كومولي إلى الاستماع إلى العروض الواردة لعلاج نقاط الضعف الدفاعية التي عانى منها البيانكونيري.