إنتر ميامي وفانكوفر | ليلة عجز فيها "كاتب التاريخ".. ميسي يخلد هدية الصديق "الباكي"، ويكرّم "الحارس الشخصي"!

بدأت المباراة بسيناريو مثالي لميامي، حيث منحتهم "النيران الصديقة" تقدماً مبكراً (د8) عبر إيديير أوكامبو (بالخطأ في مرماه). هذا الهدف سمح لميامي بتسليم الكرة للضيوف ومحاولة إغلاق المساحات، حيث أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بتسديدة يتيمة على المرمى واستحواذ متواضع (35%)، بينما حاصر فانكوفر منطقة جزاء ميامي مستحوذاً على اللعب، لكن دون فاعلية تذكر أمام تكتل دفاعي منظم.

ظن الجميع أن المباراة انقلبت لصالح فانكوفر عندما أدرك علي أحمد التعادل المستحق (د60) مترجماً سيطرة فريقه المطلقة (65% استحواذ و10 تسديدات إجمالية).

لكن هذا الهدف والكرة التي أبت أن تهز الشباك بعده -ارتطمت بالقائمين وعادت إلى الملعب- كانا بمثابة "الشرارة" التي أيقظت الوحش النائم، تحرك ميسي أخيرًا وتمكن من خطف إحدى الكرات ليرسل تمريرة حاسمة إلى "حارسه الشخصي" دي بول، ليعيد ميامي إلى المقدمة من جديد (د71).

تحول ميامي في الدقائق الأخيرة من الدفاع إلى الهجوم الخاطف السريع، مستغلاً المساحات التي تركها اندفاع الضيوف، وهو ما منح ميسي الفرصة لتلقي تمريرة حريرية معتادة من صديقه جوردي ألبا لصناعة الهدف الثالث الذي قتل المباراة تمامًا، بلمسة سحرية بديعة لتاديو أليندي في الدقيقة (90+6)، ما أنهى المباراة تمامًا، وأسقط ألبا في بكاء هستيري فرحًا بالتتويج.