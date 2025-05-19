إنتر ميامي وأورلاندو سيتي | نقطة مضيئة في ليلة ظلماء.. أصدقاء ميسي يخذلونه قبل مونديال الأندية!

النجم الأرجنتيني يخسر من جديد..

مُني إنتر ميامي بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام جماهيره في مواجهة أورلاندو سيتي، فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الأمريكي.

افتتح لويس موريل الأهداف لصالح أورلاندو في الدقيقة 43، قبل أن يضاعف ماركو باساليتش النتيجة في الدقيقة 53، ويطلق داجور ثورهاليسون رصاصة الرحمة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تراجع إنتر ميامي إلى المركز السادس في ترتيب مجموعة الشرق برصيد 22 نقطة (مع مباراة مؤجلة)، بينما تقدم أورلاندو إلى المركز الرابع بـ24 نقطة.