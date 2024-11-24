ماذا حدث في المباراة الأولى؟

في أول مباراة للمدرب البرتغالي روبن أموريم، تعادل مانشستر يونايتد مع إبسويتش تاون بهدف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى أموريم قيادة الشياطين الحمر، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج، وكان يأمل أن يعود إلى أولد ترافورد بـ3 نقاط.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر للغاية عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل إبسويتش تاون بهدف التعادل لأوماري هاتشينسون في الدقيقة 43.

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بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ12، بينما يحتل إبسويتش المرتبة الـ18 برصيد 9 نقاط.