وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Guardian، تواصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) لتقديم اقتراح بوضع حد أقصى لرسوم التعويض المدفوعة لتوقيع عقود مع اللاعبين الواعدين من أكاديميات الشباب. يهدف الدوري الممتاز إلى تحديث الإطار المالي والحد من التكاليف المتزايدة المرتبطة بالحصول على المواهب الشابة الواعدة في البلاد من فرق الدرجات الدنيا. يشير هذا التغيير المحتمل إلى رغبة قوية لدى الأندية النخبة في تحقيق الاستقرار المالي في سوق محلي يتسم بتنافسية متزايدة.

حاليًا، يعتمد انتقال اللاعبين الشباب بين الأكاديميات على هيكل معقد يتضمن تعويضات تدريب ثابتة ومكافآت مرتبطة بالمشاركة في المباريات وبنود إعادة البيع. عندما يفشل الناديان البائع والمشتري في التوصل إلى اتفاق، يُحال النزاع إلى لجنة تعويضات كرة القدم الاحترافية، وهي محكمة مستقلة تحدد السعر العادل. ومع ذلك، تضغط الأندية الكبرى حاليًا بشكل نشط لاستبدال هذا النظام المفتوح بسقف أقصى صارم.