"أنا أكبر من والد يامال".. ليفاندوفسكي يكشف ما طُلب منه في برشلونة: ما رأيته فاجأني!

"ليس لدي خوف من إنهاء مسيرتي لأنني بدأت الاستعداد لذلك، لتحضير أشياء يمكنني القيام بها بعد كرة القدم".

واعترف ليفاندوفسكي قائلًا: "كنت أعلم أن كرة القدم جزء مهم جداً من حياتي، لكن كرة القدم ليست كل حياتي، خاصة الآن"، متذكراً أنه "عندما كنت شاباً لم أفكر في هذا لأنني لم يكن في رأسي سوى كرة القدم، لكنني الآن أعلم أنني قريب جداً من إنهاء مسيرتي، لا أعلم، سنة، سنتان، ثلاث سنوات، ربما أربع، لا أعلم، لكن ليس لدي أي ضغط. إذا استمعت يوماً ما إلى جسدي وشعرت أن شيئاً ما قد تغير، حينها سأكون مستعداً لإنهاء مسيرتي".

كشف ليفاندوفسكي أن نادي برشلونة، عندما تعاقد معه، طلب منه أن ينقل بخبرته بعض الانضباط للاعبين الشباب في الفريق، لكنه سرعان ما فهم أن تواصله يجب أن يكون مختلفاً: "في بايرن كانت العقلية مختلفة لأننا كنا نمتلك لاعبين أكثر خبرة، وأكثر صلابة".

وأضاف: "عندما انضممت إلى برشلونة، رأيت العديد من اللاعبين الشباب الذين يجب أن يكونوا أكثر قسوة على أنفسهم. أخبرني النادي أنهم بحاجة إلى شخص مثلي، يمكنه أن يعلمهم أن البقاء في القمة ليس مجرد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. ما تفعله في صالة الألعاب الرياضية، ومدى أهمية العمل الجاد كل يوم. ولكن بعد ذلك، عندما تعرفت على الناس، عندما أظهرت لهم أن الثقافة مختلفة عن ألمانيا، بدأت أتعلم منهم أيضاً. التعاطف، وكل ما يحيط بكرة القدم. وساعدني ذلك كثيراً أيضاً".

وأوضح تفصيلاً بهذا الشأن قائلاً: "بدأت أرى أنهم لا يحبون هذا النوع من السلوك. أعتقد أنني كنت في عالم مختلف، وجيل مختلف. أنا أكبر سناً من آباء اللاعبين. أنا أكبر سناً من والد لامين يامال، على سبيل المثال. قلت لنفسي: هيا، يجب أن أتعلم منهم أيضاً. رأيت أنهم يفهمون كرة القدم كثيراً. أعتقد أنه قبل سنوات عديدة، في هذا العمر الذي يمر به لاعبو برشلونة الآن، لم نكن نحن اللاعبين نفهم كرة القدم جيداً كما يفهمونها الآن".