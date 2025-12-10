GOAL AR
"أنا أعيش لآكل".. إرلينج هالاند "روبوت" جوارديولا يحوّل ريال مدريد من "حلم" إلى "فريسة"!
جسد "سايبورج"، وقلب حار
السهولة التي يحرك بها النرويجي طوله البالغ 1.96 متر ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة خطة مدروسة يقوم ببنائها واتباعها بنفسه.
يتناول في فطوره يومياً البيض مع الفلفل على خبز العجين المخمر، ويشرب الحليب الخام الذي يشتريه بنفسه من مزرعة "جرين أوكس" في قرية "موبرلي" الصغيرة، التي وضعها بفضل ذلك على الخريطة.
نظام غذائي صارم: طبقه الرئيسي هو شريحة لحم "توماهوك"، والتي عادة ما تدعم استهلاكه لـ 6000 سعرة حرارية يومياً. وقد صرح ذات مرة بصراحة تامة: "أنا أعيش لآكل".
- Getty
علاج بالضوء الأحمر
يستقبل هالاند في منزله زيارة يومية من أخصائي العلاج الطبيعي الإيطالي ماريو بافوندي لتعزيز مرونة جسده. وقد حرره ذلك من الإصابات المتكررة التي كان يعاني منها في العضلات المقربة والعضلات المحيطة بالورك خلال فترته مع دورتموند.
ومثل ماركوس يورينتي، يعرض إرلينج نفسه أيضاً بشكل دوري للعلاج بالضوء الأحمر، وهي أشعة تخترق أنسجته وتقلل من الالتهابات وخطر الإصابة.
كما يطبق حمامات الماء مع الثلج تليها الساونا ما بين أربع وخمس مرات أسبوعياً، وهو ما يعتبره المهاجم ذا "تأثير مفيد جداً للدورة الدموية وللذهن أيضاً. ذلك الشعور بأنك أنجزت شيئاً لم تكن ترغب في فعله...".
الأكثر فتكًا في دوري الأبطال
هكذا هي كواليس هداف تاريخي، وبلا شك، الأكثر فتكاً في دوري أبطال أوروبا. لا أحد يقترب من معدله التهديفي الذي يتجاوز الهدف في المباراة الواحدة: 54 هدفاً في 53 ظهوراً. لا كريستيانو (140 في 183، أي بنسبة 0.76)؛ ولا ليونيل ميسي (129 في 163، أيضاً بنسبة 0.76)؛ ولا بالطبع كيليان مبابي (64 في 92، بنسبة 0.69)، الرجل الذي منعه من تحقيق حلمه باللعب في مدريد، لأنه في النهاية كان الأمر بالنسبة للنادي الملكي إما هذا أو ذاك.
اليوم، هالاند الذي صقله جوارديولا في الملعب -وهو ليس بالشيء الهين- ينكأ جراح مدريد، الفريق الذي لم تسر الأمور معه بشكل جيد أبداً، وبشكل غريب، مع وجود ذلك العبء العاطفي في الحقيبة.
لقد تمكن فقط من تسجيل هدفين في خمس مباريات، فاز في واحدة منها فقط وتعادل في ثلاث. بطريقة ما، لا يزال مدريد يطارد النرويجي منذ توقيعه للسيتي.
ومنذ ذلك الحين، لم يمر موسم لم يتقاطع فيه طريق الفريق "السيتيزن" مع النادي الملكي.
- Getty Images
من حلم إلى فريسة!
الآن أكثر من أي وقت مضى، يتمحور السيتي حول شخصية النرويجي. إذا كان هو من اضطر للتكيف في المواسم السابقة مع لعب الاستحواذ الذي يقترحه جوارديولا، فإن الفريق الآن يلعب بشيء مختلف. على الأقل في بعض اللحظات، وربما بسبب اللعب السيء بقدمي دوناروما، فإن هذا السيتي أكثر عمودية (مباشر) وأقل ميلاً للمناورة، وهذا اللعب المباشر مع وجود مساحات في الأمام يفيد هالاند.
ومن ناحية أخرى، أصبح من الشائع الآن أن يبحث السيتي عنه بالكرات الطويلة لكي ينزلها ويوزع اللعب. وهناك، مرة أخرى، ستتطاير الشرر في صراعه مع الألماني روديجر، الوحيد الذي يبدو أنه يؤثر في النرويجي (تصب المواجهات المباشرة في صالحه تمامًا).
استنفد هالاند حتى النهاية، في عام 2022، خياراته للتوقيع مع ريال مدريد. كان حلماً بالنسبة له، وهو الذي يمتلك رابطاً عاطفياً كبيراً مع إسبانيا، حيث من الشائع رؤيته يصطاف في ماربيا. وكلاؤه تلقوا أخباراً من النادي الملكي، الذي أراد الحفاظ على عملية انتقال افتراضية كامنة. وفقط عندما أصبح من الواضح أن مبابي سيذهب إلى مدريد، تم حسم انتقاله إلى السيتي في 10 مايو 2022.
ولجعل القصة أكثر غرابة، جدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان بعد أسبوعين فقط عكس كل التوقعات.
ذلك الأمر، والشرط الجزائي الذي أدرج في عقده الأول مع السيتي، غذى الأمل مرة أخرى في رؤية هالاند يرتدي الأبيض. لكن الحلم تلاشى نهائياً عندما أعلن مبابي وداعه لباريس سان جيرمان في 10 مايو 2024. وفي 3 يونيو تم الإعلان عن توقيع الفرنسي للنادي الملكي.
النتيجة، طريق مفتوح للسيتي مع هالاند، الذي جدد عقده بعد فترة وجيزة حتى عام 2034 ودون أن تكون هناك هذه المرة أي ثغرات لرحيله نحو البرنابيو، حيث لا يوجد أي شرط جزائي، ليكتب رسالة واضحة قبل ساعات من مواجهة الفريقين الليلة بدوري الأبطال: "مدريد، التالي".
إعلان