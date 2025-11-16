ألبانيا ضد إنجلترا | إعصار كين لا يتوقف.. وبيلينجهام يزعج توخيل، و15 دقيقة تكفي راشفورد!

كان جود بيلينجهام أحد أنشط لاعبي إنجلترا في الشوط الأول، محاولاً فك شفرة الدفاع الألباني المنظم. إذ تحرك في كافة أنحاء الملعب، مسجلاً 37 لمسة، وكان فعالاً في استخلاص الكرات بفوزه بـ 5 من أصل 6 مواجهات أرضية.
كما نجح في إكمال مراوغة وقدم "تمريرة مفتاحية" واحدة، وحافظ على دقة تمرير عالية (90%).
ومع ذلك، لم ينجح نجم "الأسود الثلاثة" في تهديد المرمى، حيث أنهى الشوط الأول دون أي تسديدة. ورغم محاولاته لكسر الخطوط، إلا أنه فقد الاستحواذ 6 مرات.
وفي الشوط الثاني، انفجر بيلينجهام بشكل كبير، حيث ضاعف من لمساته للكرة (77 إجمالاً) قبل استبداله، وصنع "فرصة كبيرة" وقدم تمريرتين مفتاحيتين، كما تحول إلى تهديد مباشر بتسديد كرتين على المرمى، إحداهما كانت "فرصة خطيرة ضائعة".
وعلى الرغم من أن نشاطه المتزايد أدى إلى فقدانه الكرة 14 مرة، إلا أن بصمته الهجومية كانت واضحة، حيث فاز بـ 7 من 12 مواجهة أرضية وحصل على 3 أخطاء.
لكن هذا الأداء القوي شابته لقطة مثيرة للجدل؛ فبعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، وقبل استبداله بدقيقتين، رُصد بيلينجهام وهو لا يحتفل بحماس مع زملائه. هذا التصرف دفع المدرب توماس توخيل للتعليق عليه بعد المباراة قائلاً: "هذا انطباع سيئ، الأمر يجب أن يتمحور حول المجموعة... لقد كنت سعيداً جداً بالهدف وكنت متأكداً أن الجميع سيحتفل. هذه ليست الصورة التي نريدها".