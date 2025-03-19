أضعتم صيامنا.. الحلقة السابعة: المنتخب المصري يُطعم المساكين عن غير عمد!

مباراة عصيبة في نهار رمضان

مرحباً بكم مرة أخرى في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي تستكشف اللحظات الكروية التي لا تُنسى والتي حدثت في شهر رمضان الكريم، لحظات أثارت فينا مشاعر جياشة، وكادت أن تُفقدنا صيامنا من فرط الانفعال!

بعد أن استعرضنا في الحلقات السابقة مرارة الهزيمة السعودية في مونديال روسيا، ودموع صلاح في نهائي كييف، وسباعية ألمانيا في البرازيل ننتقل اليوم إلى قصة أخرى لا تقل ألمًا وحسرة، قصة وإن لم تكن بحجم كارثة السبعة واحد، إلا أنها تركت غصة في قلوب جماهير عاشقة لكرة القدم في ليالي رمضان بلندن.

قصة تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نيوزيلندا في أولمبياد لندن 2012، ليضعف حظوظ التأهل ويتركهم يتجرعون مرارة الإحباط في ليالي الصيام.