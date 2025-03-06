أضعتم صيامنا! .. الحلقة الثالثة | دموع صلاح في رمضان.. راموس يحول حلم كييف لليلة سوداء!

محمد صلاح بطل ثالث حلقات "أضعتم صيامنا"

مرحباً بكم مجددًا في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي نستعرض فيها لحظات كروية فارقة حدثت في شهر رمضان المبارك، لحظات أثارت مشاعر الجماهير وأخرجتهم عن شعورهم، لدرجة أن البعض منهم شعروا بأنهم فقدوا صيامهم بسبب الغضب والانفعال!

بعد أن تناولنا في الحلقتين السابقتين مرارة الخسارة السعودية أمام روسيا في مونديال 2018، وفضيحة طوبة زيمبابوي التي أضاعت حلم مصر في تصفيات كأس العالم 1994، ننتقل اليوم إلى محطة أخرى مؤلمة، محطة عنوانها "دموع كييف"، حيث نتذكر معًا الإصابة القاسية التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.