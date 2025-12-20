أسنان مكسورة وتناول الطعام بـ"الماصة" لمدة 7 أيام.. جيك بول يعاين الأضرار بعد "كسر فكه" على يد أنتوني جوشوا!

كان بول بحالة جيدة بما يكفي بعد النزال للكشف عن مخاوفه من كسر فكه، وأكد مروجه "ناكيسا بيداريان" لاحقاً أن المؤثر البالغ من العمر 28 عاماً قد ذهب لتلقي العلاج. وقال إن فترة التعافي المتوقعة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وقال الأمريكي، الذي كان يبصق الدم عقب الضربة القاضية، خلال مقابلته داخل الحلبة: "أشعر أنني بحالة جيدة، كان ذلك ممتعاً، أنا أحب هذه الرياضة".

ونشر بول لاحقاً صورة لأشعة إكس تؤكد إصابته بكسر مزدوج في الفك. كما شارك سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو الصادمة على حسابه في إنستغرام والتي بدت وكأنها تظهر انزياحاً في فكه - مع الكثير من الدماء تسيل على وجهه.

وأكد الملاكم السابق في وزن الكروزر أنه سيأخذ استراحة من الرياضة لكنه يخطط للمنافسة على لقب العالم في وزن الكروزر: "سآخذ استراحة قصيرة. كنت أعمل بجد لمدة ست سنوات. سآخذ بعض الوقت للراحة. هذا مذهل. سنعالج الفك المكسور، ونعود ونقاتل أشخاصاً من وزني".

وأضاف بول: "أنتوني جوشوا مقاتل عظيم، لقد هُزمت ولكن هذا هو جوهر هذه الرياضة. سأعود وأستمر في الفوز".

وتابع: "لقد فزت بالفعل بكل طريقة ممكنة في الحياة. عائلتي، خطيبتي الجميلة، هذه الرياضة ساعدتني كثيراً في حياتي".

وأصر اليوتيوبر السابق على أنه "لم يتفاجأ" بصموده لست جولات، بعدما سقط مراراً على الأرض خلال القتال: "لقد تعبت فقط. كان التعامل مع وزنه أمراً كبيراً. لو كانت لياقتي القلبية أفضل أعتقد أنه كان بإمكاني الاستمرار في القتال. لقد بذلت قصارى جهدي الشخصي".