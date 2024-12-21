أستون فيلا ومانشستر سيتي .. هالاند يختفي في "مباراة اعتزال جريليش" و"بالمر الجديد" يصعق جوارديولا!

كابوس جديد لجوارديولا على ملعب فيلا بارك

وصل مانشستر سيتي إلى أرضية ملعب "فيلا بارك" ونحن في فترة أعياد الميلاد، طمحًا في الحصول على هدية من أوناي إيمري ورفاقه في أستون فيلا، ولكن الإجابة كانت :لا!

الفريق الذي يعاني الموسم الأسوأ له مع المدرب بيب جوارديولا، تجرع مرارة الهزيمة مرة أخرى بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، لتتبدد آماله من جديد في الحصول على لقب البطولة.

لو كنت مشجعًا لسيتي ستشعر بالقلق والإحباط، ليس فقط بسبب النتيجة، ولكن بعد المشهد المتواضع الذي أصبحت تشاهده بشكل شبه أسبوعي، من فريق كان أشبه بالوحش الكاسر، تحول إلى مجموعة فاقدة للروح والحدة والرغبة في الفوز.

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وبعد هذا السقوط الجديد لحامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم، دعونا نتعمق بشكل أكبر في المزيد من التفاصيل عن هذه الخسارة..