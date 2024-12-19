Man City's academy mistakes - Club made a fortune on homegrown products but are now left regretting selling Cole Palmer and other young stars as squad goes stale_2_1.(C)GOAL
علي سمير

بالمر وهدف ريال مدريد وصاحب المسيرة الأغرب .. خطايا أكاديمية مانشستر سيتي التي دمرت جوارديولا

مانشستر سيتيكول بالمرفقرات ومقالاتتحليلالدوري الإنجليزي الممتازبيب جوارديولاR. LaviaP. Porroجيريمي فريمبونجT. AdarabioyoA. GarciaM. Oliseإيريك جارسيا

أصابع الاتهام تتجه نحو المدرب الإسباني

للمرة الأولى منذ قدومه إلى مانشستر سيتي في 2016، تظهر حملات التشكيك بطريقة غير مسبوقة في المدرب بيب جوارديولا، بسبب قراراته داخل وخارج الملعب، وبالتحديد في سوق الانتقالات.

البعض يتحدث عن رحيل رياض محرز وخوليان ألفاريز، والبعض الآخر يركز على التخلي عن كول بالمر خريج أكاديمية النادي، الذي ذهب إلى تشيلسي ليصبح أحد أفضل وأهم اللاعبين في العالم.

وهنا دعونا نتوقف قليلًا، بالمر ليس وحده، بيب تخلى وفرط في العديد من الجواهر التي تغزو أوروبا حاليًا، والتي كان يمكنها إنقاذ الفريق من الأزمة الطاحنة التي يمر بها حاليًا، بخسارة 8 مباريات من آخر 12 مواجهة لعبها في كل البطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحدهم أصبح هدفًا لمعظم أندية أوروبا، وآخر كان يمكنه سد الفراغ الذي تركه رودري بعد إصابته الطويلة، لذلك، دعونا نستعرض أبرز وأهم خريجي أكاديمية سيتي ونجومه الشباب السابقين الذين تألقوا بعيدًا عن ملعب الاتحاد..