أزمة ريال مدريد وبرشلونة.. قرار لابورتا بشأن "السوبرليج" وراء إحياء بيريز "قضية نيجريرا"!

يلاحظ الجميع أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد غير خطابه تجاه برشلونة على خلفية "قضية نيجريرا"، حيث كان قاسياً جداً بالفعل أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي الشهر الماضي: "ليس من الطبيعي أن يدفعوا لنيجريرا 8 ملايين يورو على مدار 17 عاماً، فترة زمنية امتدت لقرابة 20 عاماً تزامنت أيضاً، وللمصادفة، مع أفضل النتائج الرياضية لبرشلونة في بلادنا".

تزايدت انتقاداته للنادي الكتالوني أول أمس الإثنين خلال حفل غداء عيد الميلاد الذي أقامه ريال مدريد مع الصحافة، حيث أصر على أن "قضية نيجريرا هي أخطر مشكلة تواجه كرة القدم اليوم، حتى على المستوى الدولي".

واستنكر قائلاً: "من غير المفهوم تماماً أن مؤسسات كرة القدم قد تركت ريال مدريد وحيداً في هذه المعركة، كيف يعقل أننا الوحيدون في القضية الجنائية الذين نناضل من أجل تحقيق العدالة؟ كيف يعقل أن يطلب منا رئيس الحكام أن ننسى الأمر ونطوي الصفحة؟ ولكن كيف ننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم في العالم؟ لن نفعل ذلك أبداً".