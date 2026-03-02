Getty Images Sport
أرسين فينجر يحقق مبتغاه! القاعدة الجديدة للخروج عن الملعب التي اقترحها المدرب السابق لأرسنال تحصل على الضوء الأخضر للتجربة
رؤية فينجر لقانون جديد بشأن التسلل
خطت مهمة وينجر الطويلة الأمد لإحداث ثورة في قانون التسلل خطوة كبيرة نحو التحول إلى حقيقة واقعة. ووفقًا لصحيفة The Mirror، فقد تمت الموافقة رسميًا على الاقتراح الجذري الذي قدمه المدير الفني الأسطوري السابق لنادي أرسنال، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لإجراء تجربة تنافسية. بعد سنوات من الضغط منذ انضمامه إلى الهيئة الإدارية العالمية في نوفمبر 2019، ستخضع رؤية المدرب البالغ من العمر 76 عامًا للاختبار أخيرًا. ومن المقرر أن تبدأ هذه التجربة التاريخية في أبريل المقبل في الدوري الكندي الممتاز (CPL).
تعد هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لفينجر، الذي ظل ثابتًا في اعتقاده بأن التطبيق الحالي لتكنولوجيا التسلل يضر بمتعة اللعبة. وهو من أشد المؤيدين لقاعدة "ضوء النهار"، التي تهدف إلى إعادة الميزة إلى اللاعبين المهاجمين. من خلال ذلك، يأمل الفرنسي في النهاية أن يشهد زيادة كبيرة في عدد الأهداف وتقليل الإحباط الشديد الناجم عن تدخلات الحكم المساعد بالفيديو (VAR) الهامشية.
الإحباط من تقنية VAR والتكنولوجيا شبه الآلية
بموجب التغييرات المقترحة، لن يُعتبر المهاجم في وضع تسلل إلا إذا كان هناك مسافة واضحة، أو "فراغ"، بينه وبين آخر مدافع. وهذا يمثل تحديًا مباشرًا للنظام الحالي، الذي يعتمد على تقنية التسلل شبه الآلية (SAOT)، حيث يُعاقب اللاعبون في كثير من الأحيان بسبب فروق دقيقة للغاية. حاليًا، إذا اعتُبر أن الكتف أو إصبع القدم متقدم بمقدار ملليمتر واحد فقط عن الخصم، يتم إلغاء الهدف بلا رحمة.
يعتقد فينجر أن روح اللعبة قد تضاءلت بسبب هذه القرارات الصارمة للغاية. علاوة على ذلك، غالبًا ما يستغرق التحقق من هذه القرارات الهامشية عدة دقائق، حيث يستغرق VAR في كثير من الأحيان حوالي خمس دقائق لاتخاذ قرار بشأن قرارات التسلل على أعلى مستوى. لقد دأب على الضغط من أجل عودة كرة القدم إلى الوراء والتوقف عن استخدام التكنولوجيا لرسم خطوط رقمية، مفضلاً نظامًا لا يحدث فيه التسلل إلا إذا كان هناك فجوة مرئية تفصل بين المهاجم والمدافع.
شرح الأساس المنطقي وراء قاعدة ضوء النهار
وشرح وينجر الأسباب المحددة وراء اقتراحه الطموح، حيث سلط الضوء على السوابق التاريخية والتأثير السلبي للتكنولوجيا الحديثة على الميزة التقليدية للمهاجم. وأشار إلى أن الوضع الحالي غالبًا ما يتسبب في إحباط اللاعبين والمشجعين. وشرح وينجر اقتراحه قائلاً: "كان ذلك في عام 1990 بعد كأس العالم في إيطاليا عندما لم يتم تسجيل أي أهداف. قررنا أنه لن يكون هناك تسلل بعد الآن عندما تكون على نفس خط المدافع".
وأوضح المدرب السابق لأرسنال كيف أن نظامه الجديد سيعيد ميزة الشك إلى الفريق المهاجم. وأضاف فينجر: "في حالة الشك، فإن الشك يصب في مصلحة المهاجم. هذا يعني أنه عندما يكون هناك فارق بسيط، فإن المهاجم يحصل على الميزة. مع VAR، اختفت هذه الميزة، وهو ما يثير إحباط الكثير من الناس. لهذا السبب اقترحت أنه طالما أن أي جزء من جسمك على نفس خط المدافع، فإنك لست في وضع تسلل".
بيئة مثالية للمحاكمة في كندا على الرغم من رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر لإجراء تجربة، إلا أن "قاعدة وينجر" المقترحة لم تحظى بالترحيب العام في عالم كرة القدم. لم تحظ فكرته الجذرية بشعبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، حيث اعتبر مشرعو كرة القدم أن الإصلاح جذري للغاية. علاوة على ذلك، تم رفض المفهوم رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). أقر وينجر بهذا الأمر، قائلاً: "نحن نجربها الآن. في غضون عام، سيتم اتخاذ القرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وليس من قبلي".
ومع ذلك، تم تحديد كندا على أنها البيئة المثالية تمامًا لهذه التجربة. لم يتم تجربة قاعدة "ضوء النهار" من قبل إلا في بطولات الشباب، مما يجعل الدوري الكندي الممتاز (CPL) أكثر التجارب شهرة. يُعتبر هذا الدوري في المستوى المثالي: بعيدًا عن الأضواء الساطعة في أوروبا، ولكنه محترف بما يكفي لتقديم رؤى حقيقية. ومن المثير للاهتمام أن الدوري الكندي الممتاز لا يستخدم حاليًا تقنية VAR، مما يعني أن التجربة ستعتمد بشكل كامل على الحكام الميدانيين.
