أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول حذروا من أن مانشستر يونايتد المتألق ليس "بعيدًا جدًا" عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل
فاز مانشستر يونايتد بـ 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فيرغسون.
سيطر مانشستر يونايتد على الساحة تحت قيادة المدرب الأسطوري فيرغسون، الذي قاد الفريق إلى 13 لقبًا وانتصارين في دوري أبطال أوروبا - بما في ذلك ثلاثية تاريخية في عام 1999. كان من الصعب دائمًا الحفاظ على هذه المعايير العالية.
ومع ذلك، عانى الشياطين الحمر من سقوط مذل. فشل أسماء كبيرة مثل لويس فان جال وجوزيه مورينيو في إعادة الشياطين الحمر إلى الصدارة، بينما لم يتمكن أولي جونار سولشاير من تكرار نجاحاته التي حققها خلال مسيرته كلاعب. يتولى مايكل كاريك الآن زمام الأمور بشكل مؤقت.
وقد أشرف على ست مباريات دون هزيمة، منها خمس انتصارات، مما أدى إلى عودة التفاؤل مرة أخرى بشأن مستقبل أكثر إشراقًا. وقد تم وضع أهداف جريئة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028.
هل يستطيع مانشستر يونايتد أن يصبح منافسًا على اللقب مرة أخرى؟
عندما سُئل عما إذا كان ذلك يمكن اعتباره واقعياً ومدى بعد مانشستر يونايتد عن إكمال تحوله من متظاهر إلى منافس، قال نجم الشياطين الحمر السابق شارب - في حديثه مع BetBrain - لـ GOAL: "لا أعتقد أنهم بعيدون جداً. لقد أثبتوا ذلك منذ انضمام مايكل كاريك. لقد هزموا اثنين من أفضل الفرق. كان أداءهم ضد إيفرتون قويًا للغاية، على الرغم من أنه لم يكن أداءً رائعًا من الناحية الهجومية ومن ناحية التمرير، ولم يبدوا بارعين للغاية، لكنهم أظهروا روحًا جماعية وعزيمة ربما كانت ستنهار قبل بضعة أشهر. لقد حققوا نتيجة صعبة للغاية.
"إنهم يقومون بعمل جيد. إنهم على بعد نقطتين فقط من المركز الثالث، وليسوا بعيدين جدًا عن المركزين الأول والثاني. إذا نظرنا إلى النقاط التي أهدروها خلال الموسم، لكان بإمكانهم الاقتراب أكثر. أعتقد أنه مع إضافة ثلاثة أو أربعة لاعبين جدد في الصيف، من الطراز الرفيع، وطالما هناك ثبات وعمل جاد، لا أعتقد أنهم بعيدون جدًا عن الهدف".
هل يستطيع مانشستر يونايتد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل؟
هذا رأي يشاطره نجم مانشستر يونايتد السابق والفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مايكل أوين. فقد قال لـ GOAL عندما طُرح عليه سؤال مشابه: "ربما ما زالوا بحاجة إلى لاعب أو لاعبين. وإذا خسروا كاسيميرو وربما حتى فرنانديز، فهما لاعبان مهمان للغاية. هناك كل التوازن بين خفض متوسط الأعمار وما إلى ذلك. إنه أمر لا يصدق.
"لقد قلت ذلك للكثير من الناس، مانشستر يونايتد - حتى عندما كان في حالة ركود - سوف يتحول، وبمجرد أن يتحول، قد يستغرق الأمر عامًا آخر، أو قد يستغرق شهرين، سيصل أحدهم إلى الهدف. إنه فريق قوي للغاية بحيث لا يمكن أن يستمر في الأداء الضعيف، وعندما يتحول، سوف يكتسب سرعة لا مثيل لها. هذا يمكن أن يحدث.
"يعتقد الناس أنهم بعيدون كل البعد، ولكن إذا استمروا في القيام بما يفعلونه وحظوا بصيف جيد، فقد لا يكونون بعيدين كل البعد وقد يستغرق الأمر عامًا أو عامين فقط للفوز بالدوري - بدلاً من خمسة أو ستة أو سبعة أعوام كما يتوقع بعض الناس.
"الوضع مثير للاهتمام في الوقت الحالي. طالما أن لديهم الزخم، أنصحهم بالاستمرار في ذلك. هل تريدون تغيير المدير الفني والوضع الحالي؟ يا للهول، أنتم تبحثون عن المتاعب بعد كل هذه السنوات."
- Getty
كم عدد اللاعبين الذين يحتاجهم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية؟
من المتوقع أن ينفق مانشستر يونايتد مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية، حيث سيحتاج بالتأكيد إلى بديل لكاسيميرو الذي يستعد للمغادرة كلاعب حر. تم استثمار أموال طائلة في المواهب الهجومية خلال عام 2025 - حيث تم التعاقد مع ماتيوس كونها وبنجامين سيسكو وبريان مبيومو - مما يعني أن الاهتمام قد يتحول الآن إلى خط الوسط والدفاع.
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيجعل من السهل جذب أفضل المواهب إلى أولد ترافورد، حيث يحتل الشياطين الحمر حالياً المركز الرابع في الجدول، في حين أنه من السهل إقناع أولئك الذين يفكرون في الانتقال إلى عملاق نائم يستيقظ ببطء من سباته بأن النادي قادر على المنافسة على اللقب في المستقبل.
