Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي رفعت

أخبار برشلونة اليوم: صفقة منتظرة وعودة أهم الإصابات ويامال يشتري قصرًا جديدًا!

تعرف على أبرز أخبار برشلونة اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.

أهلًا بكم في تغطيتنا اليومية لأخبار نادي برشلونة ليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.

نبدأ من أصداء الكلاسيكو الذي أُقيم بالأمس، حيث وجه ماركوس راشفورد رسالة واضحة للجماهير بعد الخسارة المؤلمة، في وقتٍ تلقى فيه المدرب هانز فليك خبرًا سارًا طال انتظاره في تدريبات اليوم بعودة أحد أهم نجوم الفريق.

وفيما لا يزال الجدل مستمرًا حول تصريحات لامين يامال التي سبقت الكلاسيكو وأغضبت نجوم ريال مدريد، يبدو أن "جوهرة" برشلونة يتصدر العناوين بصفقة ضخمة خارج الملعب، حيث يستعد لشراء القصر الشهير لبيكيه وشاكيرا.

وأخيرًا، نكشف عن تحركات برشلونة في سوق الانتقالات لمراقبة نجم إنجليزي بارز، تمهيدًا لصفقة قد تشهد "لم شمل" مثير في هجوم البلوجرانا.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    قيمته 14 مليون يورو.. لامين يامال يستعد لشراء قصر بيكيه وشاكيرا

    وفقًا لصحيفة "El Pais" الإسبانية، فإن يامال مهتم بشراء المنزل الذي عاش فيه بيكيه وشاكيرا خلال علاقتهما البارزة، حيث التقيا في عام 2010 وأعلنا انفصالهما بعد 12 عامًا في 2022.

    تم بناء العقار المذكور في عام 2012 ويمتد الموقع على مساحة 3,800 متر مربع ويشمل ثلاثة منازل - مسكن رئيسي ومسكنان آخران، ومسابح داخلية وخارجية، وملعب تنس، وصالة ألعاب رياضية، وتراسات (شرفات) متعددة، وحتى استوديو تسجيل.

    يُذكر أن السعر الأصلي المطلوب للعقار بأكمله (المنازل الثلاثة جميعها) كان 14 مليون يورو عندما تم عرضه لأول مرة في عام 2022 عندما قرر بيكيه وشاكيرا إنهاء علاقتهما.

    بقي الموقع في السوق منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه يُقال إنه تم تخفيض 3 ملايين يورو من السعر بعد بيع أحد المساكن الثانوية بشكل منفصل.

    هذا يترك سعرًا قدره 11 مليون يورو للمنزلين المتبقيين، اللذين يتمتعان بالخصوصية ويمتدان على ست غرف نوم وخمسة حمامات، وهو ما يُزعم أن يامال مستعد لشرائهما. ومع ذلك، فإن النجم المراهق لديه أذواقه الخاصة ومتطلباته المحددة، مما يعني أنه من المتوقع أيضًا أن ينفق مبلغًا كبيرًا إضافيًا على تكاليف التجديد لتكييف كل شيء مع تلك الاحتياجات.

    المزيد من التفاصيل

    • إعلان
  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    "نحن في ماراثون وليس سباق قصير" .. راشفورد يعلق على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد

    عاش راشفورد تجربته الأولى في دراما الكلاسيكو عندما خسر برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الأحد. كانت أهداف مبابي وبيلينجهام حاسمة، حيث أعاد زميل الإنجليزي في الفريق، فيرمين لوبيز، التعادل لفترة وجيزة بعد تمريرة ذكية من راشفورد. على الرغم من لمحات الإبداع، حظي أداء راشفورد بتقييمات متباينة.

    وفي تعليقه على الهزيمة، نشر راشفورد على إنستجرام رسالة تعبر عن صموده، كتب فيها: "من الواضح أن النتيجة لم تكن كما أردناها أمس. نحن في ماراثون، وليس سباقًا قصيرًا، وسنواصل القتال!" أكد المنشور عزم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على البقاء إيجابيًا بعد بداية صعبة في أقوى منافسة في إسبانيا.

    هذه الهزيمة تعني أن برشلونة خسر الآن اثنتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني، وهو سلسلة نتائج أثارت تساؤلات حول ثبات أدائه تحت قيادة المدرب فليك. انتهى أول كلاسيكو لراشفورد بالإحباط، لكن عزمه على مواصلة القتال يشير إلى أن اللاعب متحمس لتغيير الوضع في الأسابيع المقبلة.

    المزيد من التفاصيل

  • أخبار سارة لبرشلونة بعد صدمة الكلاسيكو.. عودة نجم الفريق للتدريبات!

    بحسب ما أفادت به صحيفة "آس" الإسبانية، فقد جلبت الحصة التدريبية لنادي برشلونة يوم الإثنين بارقة أمل انتظرها الفريق طويلًا، في محاولة لتجاوز المرارة التي خلفتها الخسارة الأخيرة في مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو. 

    ففي صباح اليوم التالي للمواجهة العصيبة، ووسط أجواء من خيبة الأمل التي سيطرت على غرفة ملابس الفريق الكتالوني، كانت عودة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى التدريبات الجماعية بمثابة الخبر الأبرز والأكثر إيجابية.

    وقد أكمل ليفاندوفسكي الحصة التدريبية مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في الكلاسيكو، وهو ما يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في برنامجه العلاجي. 

    وتأتي عودة الهداف البولندي في وقت حرج للغاية بالنسبة للمدرب الألماني هانز فليك، الذي يبحث عن حلول جذرية لترميم الثقة واستعادة الفعالية الهجومية للفريق.

    ويدخل ليفاندوفسكي الآن المرحلة النهائية والحاسمة من عملية التعافي، وسط ترقب كبير من الجهاز الفني والجماهير لإمكانية عودته للمشاركة في المباريات الرسمية قريبًا، ليكون السلاح الذي يعيد الفريق إلى مسار الانتصارات.

    المزيد من التفاصيل

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "كانت نيتي إشعال الأجواء قليلًا".. شريك يامال في تصريحات "دوري الملوك": أتحمل جزءًا من اللوم!

    أشعلت تصريحات لنجم برشلونة الشاب لامين يامال جدلاً واسعاً، تجاوز حدود المزاح ليبلغ أرض الملعب في الكلاسيكو. خلال دردشة على منصة "تويتش" متعلقة بـ "دوري الملوك" (Kings League) الذي ينظمه صانع المحتوى الشهير إيباي يانوس، ربط يامال فريق إيباي "بورثينوس إف سي" بنادي ريال مدريد، ملمحاً إلى أنهم "يسرقون ويشتكون".

    هذه الكلمات، التي بدأت كمداعبة في سياق الدوري الترفيهي، تسببت في رد فعل غاضب من لاعبي ريال مدريد، حيث واجه داني كارباخال وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا اللاعب الشاب على أرض الملعب بسببها. لاحقاً، اعترف إيباي يانوس نفسه بأنه يتحمل "جزءاً من اللوم" في تصاعد هذه الأزمة.

    المزيد من التفاصيل

  • Mason Greenwood Marcus Rashford 2025-26Getty/GOAL

    لم الشمل مع راشفورد.. برشلونة يتحرك لخطف جرينوود من مارسيليا!

     وفقًا لمعلومات من صحيفة "ذا صن" البريطانية، كان مبعوثون (كشافة) من برشلونة حاضرين في مدرجات ملعب "فيلودروم" أثناء استعراض ماسون جرينوود.

    بعد إعجابهم بقوته وتقنيته وحسه التهديفي، ورد أنهم نقلوا بسرعة تقريرًا مليئًا بالثناء إلى الإدارة الكاتالونية. يفكر النادي الكتالوني (البلوجرانا) الآن في تقديم عرض اعتبارًا من سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

    بالنسبة لماسون جرينوود، قد يمثل الانتقال إلى برشلونة مرحلة جديدة في مسيرة مهنية أُعيد إطلاقها ببراعة بعد الاضطرابات التي عاشها في مانشستر. فكرة لم الشمل مع ماركوس راشفورد، المعار إلى برشلونة من "الشياطين الحمر"، تعطي بُعدًا إضافيًا لهذه الشائعة، مذكّرةً بأوقات التفاهم الرائعة بينهما بقميص مانشستر.

    المزيد من التفاصيل

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    "منح ريال مدريد دافعًا إضافيًا".. نجم برشلونة السابق ينتقد "نقص نضج" لامين يامال!

    في حديثه مع DAZN، ألقى رافينيا باللوم على يامال لمنح ريال مدريد وقودًا إضافيًا للخروج وتأمين النقاط الثلاث أمام جماهيرهم.

    قال رافينيا: "لقد أخطأ بسبب صغر سنه ونقص نضجه بقول ما قاله. كلماته أعطت دافعًا إضافيًا لمدريد".

    ردد لاعب خط وسط ريال مدريد السابق جوتي صدى مشاعر البرازيلي، مضيفًا: "لامين يامال صغير جدًا على معرفة تاريخ ريال مدريد وبرشلونة. أنا أيضًا كنت سأنتقده على كلماته".

    عانى يامال في المباراة التي أقيمت على ملعب "برنابيو" حيث فشل في المساهمة بشكل مباشر، بينما كان فيرمين لوبيز حاضرًا لتسجيل هدف التعادل "للبلوجرانا" في الشوط الأول.

    سجل المهاجم الإسباني هدفين فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن الإصابات لعبت دورًا رئيسيًا في انخفاض إنتاجه في الثلث الأخير من الملعب.

    المزيد من التفاصيل

الدوري الإسباني
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس