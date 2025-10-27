أخبار برشلونة اليوم: صفقة منتظرة وعودة أهم الإصابات ويامال يشتري قصرًا جديدًا!

أهلًا بكم في تغطيتنا اليومية لأخبار نادي برشلونة ليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.

نبدأ من أصداء الكلاسيكو الذي أُقيم بالأمس، حيث وجه ماركوس راشفورد رسالة واضحة للجماهير بعد الخسارة المؤلمة، في وقتٍ تلقى فيه المدرب هانز فليك خبرًا سارًا طال انتظاره في تدريبات اليوم بعودة أحد أهم نجوم الفريق.

وفيما لا يزال الجدل مستمرًا حول تصريحات لامين يامال التي سبقت الكلاسيكو وأغضبت نجوم ريال مدريد، يبدو أن "جوهرة" برشلونة يتصدر العناوين بصفقة ضخمة خارج الملعب، حيث يستعد لشراء القصر الشهير لبيكيه وشاكيرا.

وأخيرًا، نكشف عن تحركات برشلونة في سوق الانتقالات لمراقبة نجم إنجليزي بارز، تمهيدًا لصفقة قد تشهد "لم شمل" مثير في هجوم البلوجرانا.