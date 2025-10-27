تعهد ماركوس راشفورد بمواصلة القتال بعد هزيمة برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد في أول مشاركة له في الكلاسيكو، على الرغم من صناعة هدف فريقه في المواجهة الساخنة على ملعب سانتياجو برنابيو، انتهى الأمر باللاعب المعار من مانشستر يونايتد في صفوف الفريق الخاسر، حيث سجل كيليان مبابي وجود بيلينجهام هدفين ليوسعا تقدم ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني إلى خمس نقاط.
"نحن في ماراثون وليس سباق قصير" .. راشفورد يعلق على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد
ماذا قال راشفورد؟
عاش راشفورد تجربته الأولى في دراما الكلاسيكو عندما خسر برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الأحد. كانت أهداف مبابي وبيلينجهام حاسمة، حيث أعاد زميل الإنجليزي في الفريق، فيرمين لوبيز، التعادل لفترة وجيزة بعد تمريرة ذكية من راشفورد. على الرغم من لمحات الإبداع، حظي أداء راشفورد بتقييمات متباينة.
وفي تعليقه على الهزيمة، نشر راشفورد على إنستجرام رسالة تعبر عن صموده، كتب فيها: "من الواضح أن النتيجة لم تكن كما أردناها أمس. نحن في ماراثون، وليس سباقًا قصيرًا، وسنواصل القتال!" أكد المنشور عزم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على البقاء إيجابيًا بعد بداية صعبة في أقوى منافسة في إسبانيا.
هذه الهزيمة تعني أن برشلونة خسر الآن اثنتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني، وهو سلسلة نتائج أثارت تساؤلات حول ثبات أدائه تحت قيادة المدرب فليك. انتهى أول كلاسيكو لراشفورد بالإحباط، لكن عزمه على مواصلة القتال يشير إلى أن اللاعب متحمس لتغيير الوضع في الأسابيع المقبلة.
- Getty Images Sport
ريال مدريد يكشر عن أنيابه
لم يقتصر فوز ريال مدريد على إنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية أمام برشلونة فحسب، بل عزز أيضًا تفوقه في سباق اللقب في الدوري الإسباني. ويحتل فريق تشابي ألونسو الآن صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، مؤكدًا جدارته باللقب بعد الهزيمة المذلة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الموسم. عاد سانتياجو برنابيو إلى أجوائه المثيرة مرة أخرى، حيث قدم مبابي وبيلينجهام لحظات حاسمة حددت مسار المباراة.
بالنسبة لبرشلونة، كانت النتيجة ضربة موجعة من أكثر من ناحية. فقد زادت البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيدري في وقت متأخر من المباراة من صعوبة الليلة، في حين أن إصابات روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو أضعفت فريق فليك بشكل كبير.
لكن وسط خيبة الأمل، كانت هناك بوادر أمل، لا سيما مشاركة راشفورد في هدف التعادل واستمراره في العمل رغم مشاركته المحدودة. أظهر المهاجم الإنجليزي لمحات من سرعته وحركته، مما يشير إلى أنه يمكن أن يتطور ليصبح لاعباً هجومياً رئيسياً في صفوف العملاق الكتالوني.
تقييمات متباينة
جاءت الهزيمة أمام ريال مدريد بعد أسبوع حافل بالنسبة لراشفورد، الذي لعب دوراً حاسماً في فوز برشلونة على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، حيث سجل هدفين ليحسم فوزاً حاسماً. تشير مستواه الأخير إلى أنه بدأ يستعيد إيقاعه وثقته بنفسه بعد بداية متقلبة في الدوري الإسباني. لم تمر رغبة راشفورد في تحمل المسؤولية في المباريات الكبيرة مرور الكرام، حتى مع اشتداد الانتقادات حول أدائه.
قدمت وسائل الإعلام الإسبانية تقييمات متباينة لأول مشاركة له في الكلاسيكو. أشادت صحيفة موندو ديبورتيفو بمساعدته، لكنها وصفت أداءه العام بـ"المحير"، مشيرة إلى أنه فشل في الاستفادة الكاملة من قوته البدنية أو قدرته على اتخاذ القرارات عندما أتيحت له الفرصة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بدا "أكثر راحة في مركز الجناح منه في مركز المهاجم"، مسلطة الضوء على المعضلة التي سيتعين على فليك حلها في المستقبل.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيهدف برشلونة إلى إعادة تنظيم صفوفه بسرعة عند عودته إلى المنافسات المحلية مطلع الأسبوع القادم ضد إلتشي، حيث ستتيح له المباراة على أرضه فرصة للعودة بقوة. يعمل الطاقم الطبي للنادي على تسريع عودة لاعبين أساسيين مثل ليفاندوفسكي ورافينيا ، بينما سيعود فليك إلى مقاعد البدلاء بعد انتهاء فترة إيقافه.
بالنسبة لراشفورد، تمثل الأسابيع القليلة المقبلة فرصة لبناء الزخم والاندماج بشكل أكبر في نظام برشلونة. تشير تمريراته الحاسمة ضد مدريد وأهدافه في أوروبا إلى لاعب يزداد تأثيره وثقته بنفسه، ويأمل النادي أن يصبح مهاجمًا موثوقًا به في الوقت الحالي والمستقبل، إذا قرر الفريق الكتالوني التعاقد معه بشكل دائم الصيف المقبل.