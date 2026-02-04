أخبار الهلال اليوم | روبن نيفيش يعتذر بعد التجديد بشكل رسمي وداروين نونيز يهدد بالاعتزال!

أعلن نادي الهلال اليوم، الأربعاء، بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، ليبقى بصفوف الفريق حتى عام 2029.

وقال نيفيش بعد توقيعه على العقد:"مرحبًا جميعًا، وأخيرًا جاء هذا اليوم، أنا آسف لأنني تأخرت كثيرًا في هذا الشأن، أشكركم على صبركم معي".

وأضاف:"سأستمر في تقديم كل شي من أجل هذا الفريق حتى 2029، أراكم لاحقًا".