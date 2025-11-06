أخبار الهلال اليوم | مطالبة بقيد كانسيلو بدلًا من نونيز .. وآخر تطورات المصابين قبل مواجهة النجمة

اعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن العقوبة الموقعة ضد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، بعدما حصل على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه ضد الشباب، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقررت اللجنة إيقاف كوليبالي لمباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبذلك تأكد غياب كوليبالي عن مباراة فريقه الهلال المقبلة ضد النجمة، والمقرر لها غدًا الجمعة، بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري روشن.