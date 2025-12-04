أخبار الهلال اليوم | كانسيلو يفاجئ الجميع داخل الزعيم .. وهذا موقف الأزرق من رحيل كايو سيزار

تحدّث باستاريلو، وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، عن حقيقة مغادرة البرازيلي كايو سيزار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تداول أنباء حول احتمالية رحيله عن الفريق في الفترة الأخيرة.
وقال باستاريلو في تصريحات إعلامية إن موضوع رحيل كايو لم يُطرح بشكل رسمي داخل النادي حتى الآن، مؤكّدًا أنه لا يمتلك أي معلومات تشير إلى نية الهلال الاستغناء عن اللاعب في الشتاء، مضيفًا أن كايو مستمر مع الفريق ولا توجد قرارات جديدة بشأن مستقبله.
وأشار وكيل إنزاجي إلى أن الهلال يعمل بالفعل على دراسة عدد من الصفقات لتقوية الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع غياب الثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي بسبب مشاركتهما مع منتخباتهما في كأس أمم أفريقيا، ما يستدعي تعويض النواقص وتعزيز العمق الفني.
ويكثف الهلال تحركاته استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة إنزاجي إلى إجراء تدعيمات مؤثرة تمنح الفريق القوة اللازمة لمواصلة المنافسة على مختلف البطولات.