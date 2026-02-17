أخبار النصر اليوم | جيسوس يثير الجدل حول ظهور رونالدو ضد أركاداج والهلال يتقدم بشكوى جديدة ضد العالمي

"بعد أنباء صراع الأهلي مع النصر والاتحاد لضمه".. وكيل نجم ريال مدريد يرد على انتقاله إلى الملاعب السعودية

في الفترة الأخيرة.. ارتبط أكثر من اسم في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، في يناير 2023

من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد.

ألابا الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ قيل إنه تلقى عروضًا سعودية مغرية، خاصة من الأهلي والاتحاد والنصر.

وما زاد من حدة هذه الأخبار؛ هو قلة الدقائق التي يتحصل عليها ألابا مع الميرينجي، والتي تم الزعم أنها تسببت في غضبه.

هُنا.. خرج بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ للرد على أنباء انقلاب اللاعب على العملاق الإسباني ريال مدريد، بسبب قلة مشاركاته في المباريات.

زهافي نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، وجود أي توتر بين ألابا وريال مدريد؛ مثلما ردد البعض.

وقال وكيل النجم النمساوي عن ذلك؛ بالحرف: "لا توجد أي تصريحات رسمية؛ بشأن إنزعاج ألابا من قلة مشاركاته مع ريال مدريد، في الفترة الأخيرة".

وعلى جانب آخر.. كذب بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ الأنباء التي ترددت بشأن تحصل اللاعب، على عروض من أندية دوري روشن السعودي.

وعن ذلك يقول زهافي: "لا توجد أي عروض مؤكدة من السعودية؛ وبالتالي.. لا يُمكننا الحديث عن شيء في الوقت الراهن".