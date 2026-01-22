أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اقتراب حسم أولى صفقات الشتوية ومحرب يشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو
النصر يقترب من حسم أولى الصفقات الشتوية
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، توصل النصر إلى اتفاق مع نادي الزوراء العراقي؛ من أجل التعاقد مع نجمه الشاب حيدر عبدالكريم، البالغ من العمر 21 سنة.
الصحيفة كشفت عن أن العالمي، دخل صفقة عبدالكريم بقوة؛ وذلك بعد تعثر انتقال اللاعب إلى نادي الاتفاق، في الفترة الماضية.
مخرب يشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو بالبرتغال
تلاحق الشرطة في ماديرا مخرباً صوّر نفسه وهو يضرم النار في تمثال برونزي لكريستيانو رونالدو خارج متحف "CR7" في فونشال.
وقد نشر اللقطات على "إنستجرام" مع تعليق غريب: "هذا هو تحذير الله الأخير". تم تحديد هوية المشتبه به ولكن لم يتم القبض عليه بعد.
جدل حول ركلتي جزاء للنصر أمام ضمك ومطالبة بتكرار ما فعله إنزاجي في الديربي
نجح النصر في انتزاع فوزًا هامًا أمام ضمك، في أبها، بنتيجة (2-1)، حيث وقع عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو، على ثنائية الأصفر، بينما أحرز جمال حركاس هدف أصحاب الأرض، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ورغم الانتصار، إلا أن قرارات عبد الله الخربوش حكم اللقاء لم تخلُ من إثارة الجدل، بينما كان السؤال الرئيس هو موقف اللاعبين من التعامل مع بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، واستشهاد بما حدث في ديربي الهلال.
وأكد الخبير التحكيمي محمد فودة، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن نادي النصر كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء، لم يحتسبهما الحكم عبد الله الخربوش، في مباراة ضمك، خلال الدقيقتين 22 و42.