أخبار النصر اليوم | اقتراب حسم أولى صفقات الشتوية ومحرب يشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو

نجح النصر في انتزاع فوزًا هامًا أمام ضمك، في أبها، بنتيجة (2-1)، حيث وقع عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو، على ثنائية الأصفر، بينما أحرز جمال حركاس هدف أصحاب الأرض، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ورغم الانتصار، إلا أن قرارات عبد الله الخربوش حكم اللقاء لم تخلُ من إثارة الجدل، بينما كان السؤال الرئيس هو موقف اللاعبين من التعامل مع بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، واستشهاد بما حدث في ديربي الهلال.

وأكد الخبير التحكيمي محمد فودة، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن نادي النصر كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء، لم يحتسبهما الحكم عبد الله الخربوش، في مباراة ضمك، خلال الدقيقتين 22 و42.