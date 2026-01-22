Simone Inzaghi Salem Al Dossary Jorge Jesus Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty
محمود خالد

"جيسوس يخاف من رونالدو" .. جدل حول ركلتي جزاء للنصر أمام ضمك ومطالبة بتكرار ما فعله إنزاجي في الديربي!

قرارات التحكيم أثارت الجدل في مباراة النصر وضمك..

"اللاعب لم يعترض" .. هكذا دار الجدل بشأن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تجاه الحكم عبد الله الخربوش، الذي أدار مباراته أمام ضمك، وعدم مطالبته باللجوء إلى تقنية الفيديو، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ونجح النصر في انتزاع النقاط الثلاث من ضمك، في أبها، بنتيجة (2-1)، حيث وقع عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو، على ثنائية الأصفر، بينما أحرز جمال حركاس هدف أصحاب الأرض، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ورغم الانتصار، إلا أن قرارات الخربوش لم تخلُ من إثارة الجدل، بينما كان السؤال الرئيس هو موقف اللاعبين من التعامل مع بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، واستشهاد بما حدث في ديربي الهلال.

  • ركلتا جزاء لم تحتسبا للنصر

    وأكد الخبير التحكيمي محمد فودة، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن نادي النصر كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء، لم يحتسبهما الحكم عبد الله الخربوش، في مباراة ضمك، خلال الدقيقتين 22 و42.

    لقطة الدقيقة 22، شهدت جدالًا تحكيميًا بين الخبيرين التحكيميين محمد فودة وسمير عثمان؛ حيث يرى الأول أنها ركلة جزاء مستحقة للنصر؛ بسبب تعامل المدافع عبد القادر بدران مع الكرة العرضية لعبد الرحمن غريب، بلمسة يد، مؤكدًا أن اللاعب "كبر جسمه"، بقطع النظر على أن الكرة قادمة من زميله الذي حاول تشتيت الكرة، فيما قال عثمان، إن قرار الحكم والـ"فار" باستئناف اللعب، صحيح، بسبب قدوم الكرة من زميله على مسافة قريبة، وعدم تمكن بدران من تفادي الكرة إذا تم مراجعة اللقطة بالسرعة العادية، خاصة وأنه حاول إبعاد يده.

    أما عن الدقيقة 42، فقد شهدت اتفاقًا بين فودة وعثمان، على أحقية النصر في ركلة جزاء، بسبب خطأ من مورلاي سيلا، لاعب ضمك، الذي قام بدفع سعد الناصر من الخلف، داخل منطقة الجزاء، فيما استشهد عثمان بأن يد لاعب ضمك "ممتدة"، ما يؤكد خطأ الدفع، ووجود جزائية لم تحتسب.

  • Saad Al Nasser Nassrsocial gfx/ Getty Images

    اللاعب لم يعترض

    في المقابل، قال الناقد الرياضي صالح أبو نخاع، إن عدم اعتراض سعد الناصر على قرار الحكم باستئناف اللعب، يعد مؤشرًا على عدم وقوع مخالفة، مؤكدًا اللقطة الثانية لم تكن تستحق ركلة جزاء أيضًا، ليخالف ما ذكره محمد فودة وسمير عثمان.

    هنا، انطلقت شرارة الجدل حول عدم مطالبة لاعبي النصر، للحكم بالتوجه إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللقطات الجدلية، وإن كان فودة قد اقترح بضرورة التركيز على استقطاب حكام أجانب لإدارة تقنية الفار مع إسناد إدارة المباريات من الملعب للحكام السعوديين.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس يخاف من رونالدو؟

    وفي هذا السياق، قال الناقد هاني الداود، إن هناك الكثير من ركلات الجزاء التي كان يُفترض أن تحتسب للنصر، إلا أن اللاعبين عادة لا يطالبون الحكم بمراجعة الفيديو، مثلما حدث في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، حيث اتفق أغلب المحللين بوجود ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، إلا أنها مرت ولم يحدث شيء.

    وأضاف الداود أن لاعبي النصر تعرضوا كثيرًا لدعس الأقدام، مؤكدًا ضرورة المطالبة بالضغط على الحكم للرجوع إلى الفار، كما استشهد بمباراة الهلال، وكيف طالب المدير الفني سيموني إنزاجي، للقائد سالم الدوسري للتوجه إلى الحكم من أجل الضغط عليه لمشاهدة لقطة الحارس نواف العقيدي مع روبن نيفيش في الفار، والتي عاد منها الحكم الفرنسي بإشهار البطاقة الحمراء.

    هنا، وجه الإعلامي وليد الفراج، سؤالًا بشأن عدم قيام المدرب النصراوي جورج جيسوس بتكرار لقطة إنزاجي، ومطالبة القائد كريستيانو رونالدو بالضغط على الحكم لمشاهدة الفار، أم أن جيسوس يخاف من رونالدو، على حد وصفه.

    ورد الداود بالنفي لفكرة خوف جيسوس من رونالدو، بقوله إن كريستيانو لا مشكلات صادرة منه، وإذا ما أظهرت لوحة التغييرات، رقمه من أجل الخروج للتبديل، لا يبدي أي اعتراض.

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    النصر يتجاوز كبوة الأهلي والهلال

    ونجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.

    النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".

