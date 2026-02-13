أخبار النصر اليوم | هييرو يكشف كواليس جديدة عن رحيل تاليسكا وحسم موقف رونالدو من مواجهة الفتح

فيديو | "كريستيانو يجب الاستماع له" .. هييرو : الفوضى الإدارية أفسدت مهمتي مع النصر ورونالدو لم يتدخل سوى في هذه الأمور!

بين مؤيد ومعارض، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مهاجم النصر أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات بالنادي، والصفقات القوية التي أبرمها الهلال مقارنة مع باقي المنافسين، خاصة الانتقال المثير للجدل لكريم بنزيما من الاتحاد إلى الزعيم.

البعض هاجم رونالدو بسبب إضرابه عن اللعب مع النصر، وغيابه لـ3 مباريات اعتراضًا على ما حدث في السوق، والبعض الآخر حاول الدفاع عنه، ومنهم فيرنادو هييرو المدير الرياضي السابق للعالمي.

مدافع ريال مدريد السابق قال عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية:"رونالدو يحب الفوز دائمًا ولديه عقلية الانتصار، يريد أن يسير كل شيء في السياق الصحيح، وهذا ما حاولت فعله بنفسي خلال تجربتي مع الريان القطري".

وأضاف:"كنت أتحدث كقائد للمجموعة، وأحاول التدخل بشكل إيجابي، أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، لديها بعض اللاعبين الذين يخرجون للدفاع عن ناديهم ودعمه وهذا أمر طبيعي".

وتابع:"رونالدو أسطورة يجب الاستماع له عندما يتحدث، لأنه يعطيك 100% والجميع يراه كقدوة ومثل للجميع، واعتاد على بذل الكثير من الجهد البدني والعقلي من أجل الفريق".

وعن عمله معه في النصر:"اعتاد الحديث عن مصلحة اللاعبين وماذا يحتاج النادي، سواء ملاعب أو صالة ألعاب رياضية، وتوفير أفضل بيئة ذهنية ونفسية للفريق".