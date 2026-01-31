Goal.com
علي سمير

أخبار النصر اليوم | رسالة خاصة من ماني وشرط دوران للرحيل ورأي حاسم بلقطة سلطان الغنام ضد الخلود

أخبار النصر اليومتعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 31 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • دوران يريد الرحيل دون تحميل النصر أي تكاليف

    يواصل المهاجم الكولومبي جون دوران، المعار من صفوف النصر السعودي إلى فنربخشه التركي، البحث عن فريق جديد له في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي.

    وقالت صحيفة "الرياضية" إن دوران يعمل على إيجاد وجهة جديدة دون تحميل النصر أي تكاليف مالية، في ظل الوضع التعاقدي له مع النادي السعودي كلاعب معار إلى فريق آخر.

    وتأتي تحركات دوران بعد خلافاته مع دومينيكو تيديسكو مدرب فنربخشه، وهناك أنباء حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي ليل الفرنسي، مع وجود اهتمام من أندية أخرى بضمه.

  • رسالة ماني بعد الانتصار على الخلود

    علق ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، على الانتصار الثمين لفريقه أمام الخلود، أمس، الجمعة، في جولة جديدة من دوري روشن السعودي.

    وقال ماني في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير":"أنا سعيد جدًا بعد الفوز بأمم إفريقيا مع منتخب السنغال، والآن بطولة الدوري تحمل أهمية كبيرة جدًا بالنسبة لنا".

    وأضاف:"بعد تحقيق نقاط هذه المباراة، لن نتراجع أبدًا، وأطلب من جماهير النادي مواصلة دعمنا وتشجيعنا في أي مباراة وبأي ملعب، ومن ناحيتنا سنستمر في تحسين مستوانا من مواجهة لأخرى".

  • سمير عثمان يعلق على لقطة سلطان الغنام

    أبدى الخبير التحكيمي سمير عثمان، رأيه في لقطة ضرب سلطان الغنام للاعب الخلود في وجهه، قائلًا إن اللقطة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء.

    وقال سمير عثمان لبرنامج "أكشن مع وليد":"الكرة تستحق ركلة حرة مباشرة مع إنذار على سلطان الغنام".

  • محمد نور: قمة الهلال والأهلي تصب في صالح النصر

    يؤمن محمد نور لاعب الاتحاد السعودي السابق، بأن مباراة الهلال والأهلي القادمة في دوري روشن، ستكون في صالح النصر بشكل كبير في حالة خسارة الزعيم.

    وقال نور في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"مواجهة الهلال والأهلي ستصب في مصلحة النصر، حتى لو فاز الأهلي بالمباراة لن يتصدر البطولة".

    وأضاف:"النقاط ستتساوى، ووقتها سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الذي يتفوق فيه النصر".

    وعن ملاحقة القادسية لباقي المنافسين على اللقب:"من وجهة نظري الأهلي هو الأقرب، مع كامل احترامي لهم ولكرة القدم التي يقدمونها ونتائجهم الإيجابية ضد الكبار، ولكن ما يفعله الفريق في المباريات الأخرى لا يجعله منافسًا".

  • جيسوس ينتقد لاعبيه رغم الفوز

    "هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات"!.. جورج جيسوس ينتقد لاعبيه رغم الفوز على الخلود

    تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بعد الفوز على الخلود مساء أمس الجمعة في دوري روشن السعودي.

    النصر فاز (3-0) على مستضيفه الخلود، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    جيسوس أكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن النصر سيقاتل على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حتى الرمق الأخير.

    وأضاف جيسوس: "في السنوات الأخيرة؛ النصر لم يستمر في المنافسة على لقب الدوري، حتى النهاية".

    واعترف المدير الفني البرتغالي بأن أكثر ما "أغضبه"، في الشوط الأول من مواجهة الخلود؛ هو وجود مساحات كبيرة، في منتصف الملعب.

    وتابع جيسوس: "الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يقوم بدور كبير في منتصف الملعب؛ إلا أن غيابه ضد الخلود، لم يكن هو السبب في هذه المساحات".

    وانتقد جورج جيسوس مهاجمي النصر؛ محملًا إياهم مسؤولية المساحات الكبيرة في منتصف الملعب، بسبب عدم قيامهم بعملية الضغط والمساعدات الدفاعية.

  • رونالدو يعلق على فوز النصر بكلمة واحدة

    تعليق كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر

    ومن ناحيته.. علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بـ"كلمة واحدة" فقط عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ وذلك بعد فوز فريقه (3-0) على الخلود، مساء يوم الجمعة.

    رونالدو كتب: "RISING!"، أي الصعود والارتفاع أو النهوض؛ في دلالة على حال النصر الحالي، الذي يتمثّل في الانتفاضة القوية بعد سلسلة من التعثرات المتتالية.

    وفشل النصر في تحقيق الفوز، في 4 مباريات متتالية بمسابقة الدوري؛ قبل أن يعود بقوة بعد ذلك، ويقترب من "الصدارة".

  • دفاع عن الحكام السعوديين في دوري روشن

    فيديو | "الهلال يتفوق مع الأجنبي أيضًا" .. محمد الشيخ: من قاموا بتشويه الحكم السعودي أصبحوا يطالبون بعودته الآن!

    خرج الناقد الرياضي محمد الشيخ، من أجل الدفاع عن الحكام السعوديين، بعد الحملات التي تم شنها ضدهم بحجة إهداء الدوري لفريق الهلال والانحياز لصالحه.

    الشيخ تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" للتأكيد على أن الهلال لا يزال متفوقًا على الصعيد المحلي بغض النظر عن جنسية الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.

    مع اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن، بتقلص الفارق بين النصر والهلال إلى 3 نقاط فقط لصالح الزعيم، عاد الحديث مرة أخرى عن الجدل التحكيمي.

    الناقد الرياضي السعودي قال في تصريحاته:"البعض كان يرى أن الحكم السعودي هو من يدعم الهلال ويساهم في فوزه بالدوري".

    وأضاف:"الآن، من كان يشوه الحكم السعودي ويطارده في كل مكان، أصبح اليوم يراه الخيار الأفضل لأن الهلال يتفوق من خلال الحكم الأجنبي".

    وعندما سُئل عن الطرف الذي يقصده بمهاجمة الحكام المحليين:"من على رأسه بطحة ويحسس عليها بدون تسمية، أو بمعنى أدق، أغلب الفرق التي تنافس الهلال في البطولة".

    وواصل الشيخ حديثه:"ما يحدث في مباريات الهلال هو معيار للتحكيم الحقيقي، لأن الحكم الأجنبي الذي يقوم النادي بدفع قرابة 400 ألف لإدارة المباريات، يتفوق بشكل واضح على نظيره السعودي من حيث الحضور العالمي والدولي بلا نقاش، لأنه يُحكم في كأس العالم واليورو ودوري أبطال أوروبا".

    وأوضح:"لا يمكن مقارنة الحكم الأجنبي بالسعودي، ولكن حكامنا يتعرضون لضغوط مستمرة ويستمعون لما يقوله النقاد في وسائل الإعلام، كما أن لديهم انتماءات، هناك من هو نصراوي واتحداوي وغيره".

    وتابع:"من المستحيل تحييد الحكم السعودي مهما كان، لذلك الخيار الأفضل للجميع، هو أن تدار المباريات عن طريق حكام محليين بالكامل، حتى يستفيد بالضغط والميول جميع الفرق المشاركة بالبطولة بعدالة واضحة، أو يتم الاعتماد على الأجانب".

  • تحليل شامل لمباراة النصر والخلود

    شكرًا للهلال ويايسله: النصر عملاق بفضل الأسد و"رجل الظل الجديد" .. ونظرة العقيدي تفرط عقد رينارد!

    من يقرأ المباراة على الورق، بالنظر إلى ترتيب الفريقين في دوري روشن، يشعر وكأن الخلود سيكون "لقمة سائغة" للنصر، إلا أن المباراة أظهرت بأن كتيبة جورج جيسوس، عانت - على الأقل - في الشوط الأول، أمام قراءة تكتيكية متميزة من المدير الفني ديس باكينجهام، الذي جعل سيطرة الأصفر "سلبية"، وكشف عن عورة الفريق التي تمثلت في "أربع" نقاط..

    * كثرة إهدار الفرص بسبب الاستعجال.

    * المعاناة مع "الكرة الثانية"، والتي تحوّلت إلى نقطة قوة الخلود، بالإضافة إلى كراته الطويلة.

    * التمريرات الخاطئة.

    * المعاناة مع التنظيم الدفاعي للخلود.

    هذه الأمور أجبرت النصر على الانتظار للشوط الثاني، الذي شهد "مباغتة" بهدفين خلال 6 دقائق، واستغلال تراجع الأداء البدني للاعبي الخلود.

    ورغم الاعتراف بتأثير غياب "رمانة الميزان"، مارسيلو بروزوفيتش، إلا أنه لم يكن مقياسًا كبيرًا لأداء أصحاب الأرض، الذي اعتمد على تحركات الأطراف وإرسال الكرات العرضية، والتي تعامل معها جيسوس بسلاحين؛ تألق سيماكان في قطع العرضيات، وتراجع ساديو ماني إلى الدفاع، لمساندة سعد الناصر.

    النصر ترجم سيطرته بنجاح في الشوط الثاني، وبات وكأنه يهوى لعبة المدرب ماتياس يايسله مع الأهلي، في قلب الطاولة خلال ثاني 45 دقيقة، إلا أن هذا المؤشر من شأنه أن يجعل كتيبة جيسوس تعاني إذا ما واجهت فريقًا يلعب بالتكتلات الدفاعية أو بإمكانه التقدم في الشوط الأول.

  • النصر في دوري روشن السعودي

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود، في الجولات 16 و17 و18 و19 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

