أخبار النصر اليوم | رسالة خاصة من ماني وشرط دوران للرحيل ورأي حاسم بلقطة سلطان الغنام ضد الخلود

فيديو | "الهلال يتفوق مع الأجنبي أيضًا" .. محمد الشيخ: من قاموا بتشويه الحكم السعودي أصبحوا يطالبون بعودته الآن!

خرج الناقد الرياضي محمد الشيخ، من أجل الدفاع عن الحكام السعوديين، بعد الحملات التي تم شنها ضدهم بحجة إهداء الدوري لفريق الهلال والانحياز لصالحه.

الشيخ تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" للتأكيد على أن الهلال لا يزال متفوقًا على الصعيد المحلي بغض النظر عن جنسية الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.

مع اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن، بتقلص الفارق بين النصر والهلال إلى 3 نقاط فقط لصالح الزعيم، عاد الحديث مرة أخرى عن الجدل التحكيمي.

الناقد الرياضي السعودي قال في تصريحاته:"البعض كان يرى أن الحكم السعودي هو من يدعم الهلال ويساهم في فوزه بالدوري".

وأضاف:"الآن، من كان يشوه الحكم السعودي ويطارده في كل مكان، أصبح اليوم يراه الخيار الأفضل لأن الهلال يتفوق من خلال الحكم الأجنبي".

وعندما سُئل عن الطرف الذي يقصده بمهاجمة الحكام المحليين:"من على رأسه بطحة ويحسس عليها بدون تسمية، أو بمعنى أدق، أغلب الفرق التي تنافس الهلال في البطولة".

وواصل الشيخ حديثه:"ما يحدث في مباريات الهلال هو معيار للتحكيم الحقيقي، لأن الحكم الأجنبي الذي يقوم النادي بدفع قرابة 400 ألف لإدارة المباريات، يتفوق بشكل واضح على نظيره السعودي من حيث الحضور العالمي والدولي بلا نقاش، لأنه يُحكم في كأس العالم واليورو ودوري أبطال أوروبا".

وأوضح:"لا يمكن مقارنة الحكم الأجنبي بالسعودي، ولكن حكامنا يتعرضون لضغوط مستمرة ويستمعون لما يقوله النقاد في وسائل الإعلام، كما أن لديهم انتماءات، هناك من هو نصراوي واتحداوي وغيره".

وتابع:"من المستحيل تحييد الحكم السعودي مهما كان، لذلك الخيار الأفضل للجميع، هو أن تدار المباريات عن طريق حكام محليين بالكامل، حتى يستفيد بالضغط والميول جميع الفرق المشاركة بالبطولة بعدالة واضحة، أو يتم الاعتماد على الأجانب".