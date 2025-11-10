أخبار النصر اليوم | إدارة "الأول بارك" تُساعد جيسوس على تنفيذ طلبه من الجمهور، والرد على مطالب عقاب رونالدو

وجه جورج جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الفوز على جوا الهندي في رابع جولات دوري أبطال آسيا 2 طالب خلالها بالحضور الجماهيري في مباريات البطولة القارية.

الإعلامي علي العنزي قال خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير" "بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، قام جيسوس بإيقاف المؤتمر وقال لحظة من فضلكم، لدي رسالة أريد أن أوجهها لجماهير نادي النصر، وهي مسألة الحضور الجماهيري".

وأضاف "جيسوس قال أن الفريق يتصدر حاليًا الدوري وأيضًا في دوري أبطال آسيا 2، يجب أن يتواجد في مباريات "الأول بارك" ما لا يقل عن 23 ألف مشجع".

يبدو أن إدارة ملعب الأول بارك استمعت جيدًا لتصريحات جيسوس، وقد لعبت دورها المطلوب تمامًا لمساعدة الجمهور على تلبية طلب المدرب البرتغالي، حيث قدمت عرضًا لعشاق العالمي يتضمن حضور مباريات الفريق الثلاثة القادمة على الملعب بتذكرة واحدة.

حساب الملعب على منصة إكس نشرت تغريدة حملت هذا العرض للجمهور، والذي تضمن حضور مباريات النصر أمام الخليج والأخدود في دوري روشن السعودي والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 بتذكرة واحدة، مشيرة إلى أن العدد محدود.

هذا الأمر من المتوقع أن يُشجع الجمهور على الحضور للملعب المتواجد في العاصمة السعودية الرياض ويحتضن مباريات النصر البيتية.