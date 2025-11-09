Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بعد غيابه عن فرنسا وتبديله "اضطراريًا" أمام نيوم .. النصر يحسم الجدل حول إصابة كينجسلي كومان

أثار الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قلق جماهير الأصفر، على خلفية إصابته في مباراة نيوم، والتي أجبرت المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على استبداله.

النصر حقق فوزًا كبيرًا على نيوم، بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وجاءت ثلاثية النصر عن طريق أنجيلو جابرييل وكريستيانو رونالدو "ركلة جزاء" وجواو فيليكس، فيما وقع أحمد عبده جابر على هدف نيوم، بينما واصل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي لوتشيانو رودريجيز، بطاقة حمراء مباشرة.

    تطورات إصابة كومان

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إصابة كينجسلي كومان بسيطة، ولا تستدعي الكشف عبر الآشعة، وفق ما أوضحه الجهاز الطبي.

    وعانى كومان من شد عضلي خلال مجريات اللقاء، ليتجه المدرب جيسوس نحو إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة عبد الله الخيبري بديلًا له في الدقيقة 77، إلا أن الجهاز الطبي طمأن الجماهير بأن الإصابة لا تستدعي للقلق.

    ويخضع كينجسلي كومان، لفترة راحة إيجابية برفقة زملاء النصر، لمدة 5 أيام، في ظل فترة التوقف الدولي، وفي حالة تجدد آلام اللاعب في نفس المنطقة، خلال الأيام المُقبلة، فسيخضع الفرنسي لكشف فطبي لتحديد نوع الإصابة ومدة العلاج.

  • وماذا عن ثلاثي النصر؟

    من ناحية أخرى، يواصل ثلاثي النصر، سعد الناصر وأيمن يحيى وسعد حقوي، برامجهم التأهيلية خلال فترة الإجازة، على أن يشاركوا في التدريبات الجماعية، الجمعة، بعد الانتهاء من تأهيلهم بعد الغياب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

    استبعاد كومان من قائمة فرنسا .. "اسألوا النصر عن السبب"

    وقرر ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبعاد كينجسلي كومان، من قائمة "الديوك"، للمشاركة في أيام الفيفا، خلال شهر نوفمبر، حيث يخوض مباراتي أذربيجان وأوكرانيا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    وفي هذا السياق.. كشف رافائيل رايموند، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن سبب استبعاد نجم نادي النصر كينجسلي كومان، من معسكر المنتخب الوطني الأول في توقف نوفمبر.

    رايموند أعلن في تصريحات مع صحفية "الرياضية"، أن عارض طبي كان وراء استبعاد كومان، من معسكر منتخب فرنسا القادم؛ نافيًا بذلك كل الشائعات التي تحدثت عن توتر العلاقات بين اللاعب، والمدير الفني للديوك ديدييه ديشان.

    وأضاف رايموند: "لا يوجد أي مانع بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديشان؛ لأن ينضم كومان إلى قائمته.. لقد تمت مخاطبة ناديه النصر بالفعل من أجل ذلك".

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بعد مخاطبة النصر، تم إخبار الاتحاد الفرنسي أن كومان يُعاني من عارض طبي؛ قائلًا: "يُمكنكم سؤال ناديه عن تفاصيل إصابته".

  • ماذا قدم كومان مع النصر؟

    وانتقل كينجسلي كومان إلى صفوف النصر، في صيف 2025، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 25 مليون يورو.

    وقرر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، إشراك كومان في مركز الجناح الأيمن، بخلاف مركزه المعتاد في الجهة اليسرى، إلا أن الفرنسي أثبت أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف العالمي، حيث بات يشكل رباعيًا هجوميًا "قويًا" مع ساديو ماني وجواو فيليكس، خلف القائد كريستيانو رونالدو.

    وشارك كومان في 14 مباراة مع النصر، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في ثماني مباريات بدوري روشن السعودي، كما سجل هدفًا في دوري أبطال آسيا 2، وصنع "أسيست" في كأس خادم الحرمين الشريفين، كما لعب مباراتي الأصفر في كأس السوبر السعودي.

    مسيرة النصر في موسم 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.