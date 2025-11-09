"لا يزال شابًا وجائعًا" .. مدرب كريستيانو رونالدو السابق يكشف سر اقتراب نجم النصر من هدفه الألف

عمل أوليفيرا مع قائد المنتخب البرتغالي خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، ورأى كيف كان يمتلك، حتى في ذلك الوقت، العقلية التي تؤهله ليصبح لاعب كرة قدم عظيم. كان رونالدو يبلغ من العمر 25 عامًا عندما تعرف عليه أوليفيرا عن كثب، لكن الروح التنافسية كانت دائمًا متأصلة في هذا المهاجم، الذي فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية.

اللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه رونالدو في مسيرته الكروية شبه المثالية هو كأس العالم. من المرجح أن يحظى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بفرصة أخيرة لرفع الكأس الذهبية في بطولة العام المقبل التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد تحدث مرارًا عن رغبته في إكمال مجموعة ألقابه.

ستكون هذه البطولة هي كأس العالم السادسة لرونالدو، الذي لا يزال مهاجم النصر يقدم أداءً رائعًا في التصفيات. بالإضافة إلى تحطيم رقم قياسي آخر بكونه اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تصفيات كأس العالم في التاريخ، ساعد رونالدو بالفعل منتخب بلاده في التأهل للبطولة قبل انتهاء المباريات.

يعد استمرار نجاح رونالدو دليلاً على عقلية اللاعب، ويعتقد أوليفيرا أن اللاعب الأسطوري رقم 7 لا يزال متعطشًا للمزيد.