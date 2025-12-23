أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يحسم مصير بينتو بعد عرض من دوري روشن، وبند يُتيح استعادة عبد العزيز العليوة
موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إجراء قرعة المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2 يوم 30 ديسمبر القادم، وذلك داخل مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
النصر ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته الرابعة، حيث جمع 15 نقطة من 5 مباريات، ومن المقرر أن يُواجه في الدور القادم صاحب المركز الثاني في المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وسيلعب النصر مباراة الذهاب خارج ملعبه فيما الإياب في ملعبه الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
بند يُمكن النصر من استعادة العليوة من الخلود
كشفت مصادر صحفية متعددة عن وجود بند في عقد انتقال عبد العزيز العليوة من النصر إلى الخلود يُتيح للنادي العاصمي استعادة اللاعب حال أراد ذلك.
وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن عقد الانتقال يتضمن بندًا يُجبر الخلود على إبلاغ النصر بأي عروض قادمة للاعب الشاب ومنح النادي فرصة أسبوع لاتخاذ قرار حول استعادة لاعبه أو منح الخلود الفرصة لبيع عقده.
وأفادت الصحيفة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الخلود عروضًا رسمية لضم العليوة عقب تألقه الملفت في كأس الخليج تحت 23 عامًا، فإن عقده مع النادي يتضمن شرطًا جزائيًا يُتيح لأي نادٍ آخر دفع قيمته والتوقيع مع اللاعب دون العودة للنادي.
العليوة كان قد قاد منتخب السعودية تحت 23 عامًا للفوز بكأس الخليج لنفس الفئة العمرية، والتي أقيمت هذا الشهر في قطر تزامنًا مع إقامة كأس العرب، وقد حصل النجم السعودي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
عرض من دوري روشن لبينتو وجيسوس يحسم مصيره
أفاد موقع 365Scores أن البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر، تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
وأوضح الموقع أن المدرب جورج جيسوس منح الإدارة الضوء الأخضر للمضي قدمًا في الصفقة حال كان العرض مناسبًا للنادي، مشيرًا إلى أن المدرب طلب التعاقد مع لاعب وسط مدافع أجنبي حال رحل بينتو، وقد حدد اسمين لضم أحدهما.
من جانب آخر، طلب جيسوس من إدارة النصر محاولة تسويق الجناح ويسلي خلال يناير القادم والتعاقد مع مهاجم مواليد بدلًا منه.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء
القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
"جيله ليس الأفضل في تاريخ البرتغال" .. روبيرتو مارتينيز يُحدد 3 أسباب لتواجد رونالدو مع المنتخب ويصفه بـ "المعدي"!
تصريحات مثيرة من مدرب البرتغال عن نجم النصر
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.