دوري أبطال آسيا 2
team-logoالنصر
team-logoالزوراء
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأول بارك مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والزوراء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

ويدخل النصر المباراة، بهدف الاستمرار في النتائج المثالية في البطولة التي يحتل صدارة مجموعتها الغربية ويطمح للوصول إلى أبعد نقطة فيها وهي التتويج.

على الجانب الآخر يتواجد الزوراء في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن العلامة الكاملة التي حققها النصر من 5 مباريات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا 2 - المجموعة الرابعة

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس بصوت منتصر الأزهري.

كيف تشاهد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV
قنوات الكأسمنتصر الأزهري

نتائج النصر والزوراء في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الزوراء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

