أخبار الأهلي اليوم | يايسله يتحجج مبكرًا قبل كلاسيكو النصر.. وتلبية أول طلباته في الميركاتو الشتوي

شدّد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، على ثقته الكاملة في جماهير ناديه، مؤكدًا أن دورهم سيكون حاسمًا في دعم الفريق، وذلك خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر.

وتطرق يايسله للحديث عن الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر اللقاء، خلال تصريحاته بالمؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحًا أنه لا يمتلك أرقامًا دقيقة حول حجم الحضور المتوقع، إلا أنه يراهن دائمًا على وقفة جماهير الأهلي، قائلاً إن دعمهم المعتاد يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة داخل الملعب.

وبشأن غياب المدافع البرازيلي إيبانيز، أوضح مدرب الأهلي أن التأثير لا يرتبط بلاعب واحد فقط، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من أكثر من غياب في الفترة الحالية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الجهاز الفني فيما يتعلق بالحلول والخيارات التكتيكية، ليضع مبررًا قبل المباراة!

وحول المقارنات التي تُثار بينه وبين البرتغالي جورج جيسوس، أكد يايسله أن المواجهة لا تحمل طابعًا شخصيًا بين المدربين، مشددًا على أن تركيزه ينصب بالكامل على فريقه وكيفية الإعداد المثالي للمباراة، وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.