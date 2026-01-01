أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | استثناء يسمح لمحمد عبد الرحمن بمواجهة النصر، ومباريات الثلاثي الإفريقي في كأس الأمم
محمد عبد الرحمن يدعم الأهلي أمام النصر
يستعد الأهلي لمواجهة النصر في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الجمعة في ملعب الإنماء بجدة، ودُعمت استعداداته بانضمام لاعبه محمد عبد الرحمن المتواجد حاليًا في معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.
الأخضر الأولمبي يستعد لخوض غمار بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي ستنطلق في السادس من يناير الجاري، وقد منحت إدارة المنتخب عددًا من اللاعبين استثناءً خاصًا لمغادرة المعسكر والانضمام إلى أنديتهم لخوض الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وأحدهم مدافع الأهلي محمد عبد الرحمن.
مباريات نجوم الأهلي في كأس أمم إفريقيا 2025
نجح ثلاثي الأهلي الإفريقي، رياض محرز وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي، في التأهل مع منتخبات بلادهم، الجزائر وكوت ديفوار والسنغال على الترتيب، إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.
ميندي سيخوض مع السنغال مباراة دور الـ16 أمام السودان يوم السبت القادم عند السابعة مساءً بتوقيت السعودية، فيما سيلعب محرز مع منتخب الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية في نفس التوقيت من مساء الثلاثاء القادم.
منتخب كوت ديفوار الذي يلعب له كيسييه سيواجه بوركينا فاسو عند العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل.
لا تزال تبعيات ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال، تتواصل، عقب الجدل الذي أثاره الناقد عبد الله فلاته، ومن ثم خروج رئيس نادي الشباب الأسبق، خالد الثنيان، للتصريح فيما يتعلق بآلية رحيل اللاعب في صيف 2023، وحقيقة عروض الأهلي والنصر.
جمهور الكونغو الديمقراطية متحمس بشكل كبير
موسم الأهلي في 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة.
الفريق استعاد توازنه بالفوز في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين نظيفين، ويستعد حاليًا لمواجهة النصر مساء غدٍ الجمعة.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.