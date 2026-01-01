أخبار الأهلي اليوم | استثناء يسمح لمحمد عبد الرحمن بمواجهة النصر، ومباريات الثلاثي الإفريقي في كأس الأمم

يستعد الأهلي لمواجهة النصر في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الجمعة في ملعب الإنماء بجدة، ودُعمت استعداداته بانضمام لاعبه محمد عبد الرحمن المتواجد حاليًا في معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

الأخضر الأولمبي يستعد لخوض غمار بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي ستنطلق في السادس من يناير الجاري، وقد منحت إدارة المنتخب عددًا من اللاعبين استثناءً خاصًا لمغادرة المعسكر والانضمام إلى أنديتهم لخوض الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وأحدهم مدافع الأهلي محمد عبد الرحمن.