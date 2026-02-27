أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | محرز في دورة رمضانية و"ماتيوس استحق الطرد ضد الرياض" وزيدان يُفضل الراقي على الهلال والنصر!
محرز يظهر في دورة رمضانية
ظهر النجم الجزائري رياض محرز رفقة الامير عبد الله بن سعد، وذلك خلال الدورة الرمضانية الخاصة به التي يقيمها خلال الشهر الكريم.
لاعب الأهلي استحق الطرد
قام الخبير التحكيمي محمد فودة، بتحليل الحالات الجدلية التي شهدتها مباراة الأهلي والرياض، أمس، الخميس، في مسابقة دوري روشن السعودي.
وقال فودة عبر برنامج "أكشن مع وليد" إن ماتيوس جونكالفيس لاعب الأهلي كان يجب أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39، وهو ما يتفق معه الحكم السابق سمير عثمان.
وأوضح أيضًا أن لقطة الدقيقة 45 لم تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، في المواجهة التي انتهت بفوز الراقي بهدف دون رد.
زيدان يفضل الأهلي على الهلال والنصر
يؤمن محمد زيدان لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي هو المرشح الأقوى للفوز بدوري روشن السعودي للنسخة الحالية 2025/2026.
ويعتقد زيدان أن الأهلي أفضل من النصر والهلال حاليًا في بطولة الدوري، مشيرًا في تصريحات عبر برنامج "في المرمى" إلى توقعه باستمرار المنافسة حتى الجولات الأخيرة من الموسم بسبب الفارق الضيق من النقاط.
وقال خلال حديثه:"المنافسة الثلاثية قد تؤدي إلى إرباك أحدهم، من وجهة نظري أن من يصمد حتى آخر 5 جولات سيفوز بالبطولة في النهاية".
- Getty Images Sport
يايسله لا يريد تشتيت لاعبيه
علق ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، على الانتصار الثمين الذي حققه الفريق أمس، الخميس، على الرياض بهدف دون رد في دوري روشن السعودي.
وقال يايسله:"كانت مباراة صعبة للغاية، ولكننها نجحنا في الفوز والخروج بشباك نظيفة، أشعر بالفخر تجاه اللاعبين وروحهم القتالية".
وعن مواجهة الاتحاد والفوز بالبطولات هذا الموسم:"لدينا لاعبون أذكياء، يعرفون أننا حصلنا على كأس السوبر بالفعل، ويمكننا حصد المزيد من الألقاب، كل ما نركز عليه فقط هي مباراتنا القادمة".
وأضاف:"لن نسمح بأي شيء يشتت تركيزنا عن طموحنا الرئيسي، لدينا هدف واضح ونتعامل مع الأمر خطوة خطوة، لو قررت السير 3 خطوات مرة واحدة ستتعثر".
حوار بين محرز ونجم الهلال السابق
فيديو | محرز يتعجب من اختفاء نجم الهلال السابق والأخير يرد عليه: السبب مشاكل الركبة!
عمر عبد الرحمن أو "عموري" كان أحد أهم وأفضل المواهب العربية والآسيوية، قبل أن يتلاشى كل شيء وتختفي نجوميته بالتدريج، وهذا ما أثار اهتمام رياض محرز.
صاحب الـ34 سنة آخر فريق لعب له كان الوصل الإماراتي، ومنذ رحيله عنه أصبح بلا فريق في مطلع عام 2024، ليعتزل كرة القدم بشكل نهائي قبل بداية موسم 2025/2026.
انطلاقة عموري كان استثنائية، حيث جذب الأنظار بشكل لافت منذ بداية مسيرته في شباب الهلال، وصولًا إلى رحلته الطويلة مع العين الإماراتي قبل عودته للهلال في صفقة انتقال حر بعام 2018.
ويبدو أن محرز كان من أبرز المتابعين لموهبة عمر عبد الرحمن، حيث ظهر في مقطع منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث له في إحدى الجلسات.
وقال محرز لعموري:"ماذا حدث لك، لماذا توقفت عن اللعب؟".
ومن جانبه قال له النجم الإماراتي إن انخفاض مستواه بشكل ملحوظ واعتزاله المبكر للكرة، جاء بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
تحليل انتصار الأهلي على الرياض
مرة أخرى "الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026" ولو بصورة مؤقتة، لكنها قد تصبح رسمية يومًا ما، إذا ما استمر قطاره على تحقيق الانتصارات دون توقف.
الراقي حقق الفوز يوم أمس، الخميس، أمام الرياض بهدف نظيف، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
هدف المباراة الوحيد كان بالنيران الصديقة، من أحد نجومها؛ الحارس الكندي ميلان بورجان، في الدقيقة 75 بعدما حول عرضية من ضربة ركنية بقبضة يده إلى الشباك عن طريق الخطأ.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 59 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن "مؤقتًا"، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.
اختبارات صعبة في انتظار الأهلي
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض العديد من الاختبارات الصعبة، في سبيل المنافسة على ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.
* 2 مارس: مباراة الدحيل القطري والأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 6 مارس: مباراة الأهلي والاتحاد "دوري روشن السعودي".
* 9 مارس: مباراة الأهلي والدحيل "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 13 مارس: مباراة القادسية والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 18 مارس: مباراة الأهلي والهلال "نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".