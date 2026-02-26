الاعتذار لـ"العجوز" رياض محرز أصبح واجبًا .. وعادت نسخة إيفان توني التي يكرهها جمهور الأهلي أمام الرياض!

مرة أخرى "الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026" ولو بصورة مؤقتة، لكنها قد تصبح رسمية يومًا ما، إذا ما استمر قطاره على تحقيق الانتصارات دون توقف.

الراقي حقق الفوز يوم الخميس، أمام الرياض بهدف نظيف، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

هدف المباراة الوحيد كان بالنيران الصديقة، من أحد نجومها؛ الحارس الكندي ميلان بورجان، في الدقيقة 75 بعدما حول عرضية من ضربة ركنية بقبضة يده إلى الشباك عن طريق الخطأ.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 59 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن "مؤقتًا"، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.

أما الرياض فيحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الأهلي والرياض، دعونا نستطرد في السطور التالية..